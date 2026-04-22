¿Eliminarán el pago en efectivo en gasolineras?

De acuerdo con Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, se avanza en un acuerdo entre bancos y gasolineros para lograr que en las estaciones de servicio se tengan pagos sin efectivo.

De acuerdo con el directivo, se están teniendo reuniones por parte de la Asociación de Bancos de México (ABM), autoridades y gasolineros, como parte de la estrategia que se busca implementar en este gobierno para reducir el uso de efectivo en actividades relevantes de la economía del país.

"Estamos teniendo juntas regulares. Esta semana vamos a tener unos con la autoridad porque estamos muy metidos y este primer paso, que es en las gasolineras, sí estamos metidos y yo creo que vamos avanzando en tiempo y forma. La idea es ahí también llegar en principio al 100% sin efectivo, y eventualmente las casetas y eventualmente todo lo que podamos ir avanzando junto con las autoridades", explicó.

Ramírez dijo que hasta el momento no hay fecha para concretar la medida, pero confió en que a la brevedad se comenzará a cobrar sin efectivo la carga de combustible en todo el país.

Incentivan uso de pagos digitales

En marzo pasado, la Asociación de Bancos de México anunció medidas para no cobrar comisiones en el uso de tarjetas de crédito y débito en el cobro de gasolina, con el objetivo de incentivar un menor uso de dinero físico y también como medida de apoyo para mitigar el impacto por el incremento en los precios internacionales de combustible.

En la convención bancaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se busca simplificar los pagos digitales en el país, además de la obligatoriedad en las estaciones del servicio de ya no aceptar pagos en efectivo al momento de cargar combustible.

"Nuestro objetivo es que este año, a través de los sistemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital", dijo en marzo pasado la Mandataria mexicana.

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¿Cuántos pagos se hacen en efectivo?

En la presente administración, el sector bancario del país acompaña la estrategia de digitalizar la economía, reconociendo la magnitud del reto, ya que más de 85% de los pagos diarios en México se realizan con dinero físico.

En ese mismo sentido, el Banco de México busca, junto con el sector financiero, facilitar las reglas de operación de sus plataformas DiMo y CoDi, para masificar su uso en el país de una manera sencilla desde dispositivos móviles.

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