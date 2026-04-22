Nacional Monte de Piedad: ¿qué pagos están suspendidos por la huelga?

Miles de clientes de Nacional Monte de Piedad enfrentan incertidumbre: más de 300 sucursales siguen cerradas por una huelga nacional y, aunque no puedes acudir físicamente, algunos pagos continúan activos. Ignorarlos podría generar intereses adicionales en tus empeños.

La huelga de trabajadores de Nacional Monte de Piedad, iniciada el 1 de octubre de 2025, mantiene paralizadas operaciones en más de 300 sucursales en todo México, afectando a personas que tienen joyas, electrónicos, autos u otros bienes empeñados.

El conflicto laboral se ha extendido por más de seis meses y, hasta ahora, no existe una fecha oficial para la reapertura de oficinas ni para la conclusión de las negociaciones.

Mientras tanto, miles de usuarios se preguntan qué pasará con sus pertenencias, si deben seguir pagando y cómo pueden evitar cargos extra durante este periodo.

¿Están seguras las prendas empeñadas?

La institución informó que todos los objetos empeñados permanecen seguros y resguardados, pese al cierre de sucursales. Esto significa que las prendas no están en riesgo por la huelga y seguirán bajo custodia hasta que concluya el paro.

Sin embargo, también aclaró que el cierre físico no detiene automáticamente la generación de intereses en ciertos contratos. Por ello, algunos pagos deben seguir realizándose para evitar adeudos mayores. Este punto es clave para quienes tienen contratos activos en Monte de Piedad, ya que muchas personas creen que al estar cerradas las sucursales, todos los cobros quedaron congelados.

Qué pagos sí debes hacer durante la huelga

De acuerdo con la información oficial, los clientes deben continuar cubriendo ciertos conceptos para mantener vigente su empeño y evitar penalizaciones posteriores. Los pagos que sí continúan activos son:

Refrendos

Desempeños

Refrendos de empeño de auto

Abonos a pagos libres

Refrendos extemporáneos

Desempeños extemporáneos

Esto significa que, aunque no puedas acudir personalmente a una sucursal, sí es importante revisar el vencimiento de tu boleta y utilizar los canales digitales o autorizados. Para muchos usuarios, el refrendo representa la diferencia entre conservar una joya familiar o perder el plazo de recuperación.

Qué cobros fueron suspendidos

No todo sigue igual. Debido a que las sucursales están cerradas y no es posible entregar prendas físicamente, Nacional Monte de Piedad anunció la suspensión temporal del cobro por custodia. Este cargo normalmente se aplica cuando el cliente liquida su deuda pero no recoge su prenda después de 30 días naturales.

El costo habitual equivale al 2% del valor del avalúo por cada mes de resguardo, por lo que su suspensión representa un alivio para muchos clientes. Además, también quedó suspendida la venta de prendas, por lo que los artículos empeñados no serán comercializados mientras continúe la huelga.

La empresa informó que las fechas de comercialización fueron ampliadas, permitiendo que los usuarios puedan recuperar sus objetos cuando las sucursales vuelvan a operar.

Cómo pagar en Nacional Monte de Piedad durante el cierre

Aunque las oficinas permanezcan cerradas, existen varias alternativas para cumplir con los pagos desde casa o en establecimientos autorizados.

Opciones disponibles:

Oxxo: Solicita el servicio “Monte de Piedad pagos en línea”. Solo acepta efectivo y montos de 50 a 10,000 pesos.

Mi Monte App

Mi Monte Web

Banamex, en sucursal o banca en línea

Transferencia SPEI, generando referencia desde la app o portal

Estas opciones permiten refrendar prendas próximas a vencer o realizar pagos pendientes sin acudir físicamente. Para muchos usuarios en ciudades como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla o Tijuana, esta vía se ha convertido en la única alternativa mientras continúa el conflicto.

Sin señales claras de acercamiento entre sindicato y patronato, el escenario inmediato apunta a la continuidad del paro. SUN/ARCHIVO

¿Cuándo terminará la huelga?

Hasta el momento no existe una fecha confirmada para el fin del paro laboral. Todo dependerá del resultado de las negociaciones entre la institución y sus trabajadores. No obstante, se estima que el conflicto podría prolongarse al menos hasta septiembre de este año, lo que mantendría cerradas las sucursales durante varios meses más.

La situación no solo impacta a la organización, también a miles de familias que dependen del empeño como solución inmediata ante emergencias económicas. Recomendaciones rápidas si tienes una prenda empeñada

Si eres cliente de Nacional Monte de Piedad, toma nota:

Revisa la fecha de vencimiento de tu contrato

No asumas que todos los pagos están congelados

Usa la Mi Monte App o Mi Monte Web

Guarda comprobantes de pago de Oxxo, Banamex o SPEI

Mantente pendiente de comunicados oficiales

El cierre de más de 300 oficinas en México demuestra el impacto nacional del conflicto. Para miles de personas, Nacional Monte de Piedad no solo es una casa de empeño, sino una herramienta financiera para salir de apuros. Mientras no haya acuerdo, la incertidumbre continuará: prendas guardadas, clientes esperando y pagos que no pueden ignorarse.

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