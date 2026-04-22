Miércoles, 22 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum dice quién podría reemplazar a Esthela Damián, su consejera jurídica

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el perfil profesional de quien fue invitado a tomar el lugar de su consejera jurídica 

Por: SUN .

La Presidenta Sheinbaum explicó que la persona aún evalúa la propuesta para aceptar el cargo de consejara juridica. EFE/ Jose Mendez

La Presidenta Sheinbaum explicó que la persona aún evalúa la propuesta para aceptar el cargo de consejara juridica. EFE/ Jose Mendez

Este miércoles 22 de abril en “La Mañanera” la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, presentó su renuncia.

Lee también: Sheinbaum anuncia renuncia de Esthela Damián, su consejera jurídica; esto se sabe

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, podría ocupar el cargo

En ese contexto, anunció que invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a ocupar la Consejería Jurídica, destacando su perfil profesional como abogada.

“Considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al gobierno de la transformación”, dijo.

La Presidenta explicó que Alcalde aún evalúa la propuesta: Me dijo ‘déjeme pensarlo’”, por lo que, en caso de aceptar, se abriría el proceso interno en Morena para renovar su dirigencia.

De acuerdo a la Presidenta Sheinbaum, Esthela Damián abandonó su cargo para buscar participar políticamente en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

¿Quién es Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena?

Luisa María Alcalde es hija del abogado y asesor sindical Arturo Alcalde y de Bertha Luján; nació en la Ciudad de México en 1987. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California.

Ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo y en 2008 fue colaboradora en un proyecto de apoyo a la ONG Smile, para comunidades vulnerables en India.

Te puede interesar: Reabren Teotihuacán con protocolo de seguridad reforzado

Antes de ocupar algún cargo público, se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; en 2011 fue coordinadora nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes.

En 2011 se afilió a un Morena naciente, como representante de jóvenes y estudiantes y donde participó en la promoción del "Movimiento de Regeneración Nacional".

Con información de SUN. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones