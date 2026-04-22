Sheinbaum dice quién podría reemplazar a Esthela Damián, su consejera jurídica

Este miércoles 22 de abril en “La Mañanera” la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, presentó su renuncia.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, podría ocupar el cargo

En ese contexto, anunció que invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a ocupar la Consejería Jurídica, destacando su perfil profesional como abogada.

“Considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al gobierno de la transformación”, dijo.

La Presidenta explicó que Alcalde aún evalúa la propuesta: Me dijo ‘déjeme pensarlo’”, por lo que, en caso de aceptar, se abriría el proceso interno en Morena para renovar su dirigencia.

De acuerdo a la Presidenta Sheinbaum, Esthela Damián abandonó su cargo para buscar participar políticamente en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

¿Quién es Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena?

Luisa María Alcalde es hija del abogado y asesor sindical Arturo Alcalde y de Bertha Luján; nació en la Ciudad de México en 1987. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California.

Ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo y en 2008 fue colaboradora en un proyecto de apoyo a la ONG Smile, para comunidades vulnerables en India.

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Antes de ocupar algún cargo público, se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; en 2011 fue coordinadora nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes.

En 2011 se afilió a un Morena naciente, como representante de jóvenes y estudiantes y donde participó en la promoción del "Movimiento de Regeneración Nacional".

Con información de SUN.

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