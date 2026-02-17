Martes, 17 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México | Hoy No Circula

Estas líneas del Metro reportan retrasos en pleno "Hoy No Circula"

Usuarios han reportado retrasos y afectaciones en distintas líneas del Metro a través de redes sociales en plena operación del programa "Hoy No Circula"

Por: SUN .

Usuarios del Metro en CDMX señalaron detenciones prolongadas y largos tiempos de espera. SUN / ARCHIVO

Usuarios del Metro en CDMX señalaron detenciones prolongadas y largos tiempos de espera. SUN / ARCHIVO

En medio del programa “Hoy No Circula” de este martes 17 de febrero y de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el servicio del Metro en la Ciudad de México (CDMX) ha presentado demoras en algunas líneas.

Los Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron la mañana de este martes retrasos y afectaciones en distintas líneas de la red a través de redes sociales, donde señalaron detenciones prolongadas y largos tiempos de espera.

No te pierdas: ¿A qué vehículos afecta el "Hoy No Circula" en CDMX?

En la Línea 3, los pasajeros reportaron tiempos de espera de hasta 10 minutos sin avance, particularmente a la altura de la estación Eugenia: "No veo alta afluencia en la #L3 está detenido el tren desde hace 5 min y sigue la misma cantidad de gente en el vagón, ahí está su personal agilizando el servicio" dijo un usuario; otro añadió: "L3 completamente parada a altura de Eugenia, 10 minutos sin avance."

Ante los señalamientos, el STC respondió: "Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda".

Revisa: El riesgo del asedio petrolero de EU a Cuba del que no se habla

En la Línea A, los usuarios atribuyeron la acumulación de personas a la lentitud en el servicio y reportaron retrasos constantes: "Más bien es lenta la línea en la línea A hay mucho retraso y x eso se empieza a juntar la gente", escribió un pasajero, mientras que otra expresó: "Apúrense con la línea A!!!!! Siempre es lo mismo".

En respuesta, el STC indicó: "Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales".

Lee: ¿Qué representa el Miércoles de Ceniza para los católicos?

Respecto a la Línea 7, pasajeros reportaron esperas de hasta 15 minutos en la estación El Rosario y criticaron el desempeño del servicio: "Pues también ya empezaron en la 7 y como que no le echan ganitas", comentó un usuario; otro cuestionó: "¿Qué pasa en línea 7?? 15 minutos esperando en el Rosario".

En la Línea 1, los pasajeros señalaron detenciones de entre 10 y 15 minutos en estaciones como Moctezuma e Isabel la Católica, lo que generó inconformidad entre quienes se dirigían a Observatorio: "Llevamos 15 min en Moctezuma dirección observatorio. De nada sirve salir temprano si me hago más de 1 hora en el metro", escribió una persona usuaria; otra agregó: "¿Qué pasa en la línea 1?? Llevamos más de 10m parados en Isabel la Católica, muévanse".

Consulta: ¿Por qué se pide hacer "home office" este martes en CDMX?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones