En medio del programa “Hoy No Circula” de este martes 17 de febrero y de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el servicio del Metro en la Ciudad de México (CDMX) ha presentado demoras en algunas líneas.

Los Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron la mañana de este martes retrasos y afectaciones en distintas líneas de la red a través de redes sociales, donde señalaron detenciones prolongadas y largos tiempos de espera .

En la Línea 3, los pasajeros reportaron tiempos de espera de hasta 10 minutos sin avance, particularmente a la altura de la estación Eugenia : "No veo alta afluencia en la #L3 está detenido el tren desde hace 5 min y sigue la misma cantidad de gente en el vagón, ahí está su personal agilizando el servicio" dijo un usuario; otro añadió: "L3 completamente parada a altura de Eugenia, 10 minutos sin avance."

Ante los señalamientos, el STC respondió: "Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda".

En la Línea A, los usuarios atribuyeron la acumulación de personas a la lentitud en el servicio y reportaron retrasos constantes : "Más bien es lenta la línea en la línea A hay mucho retraso y x eso se empieza a juntar la gente", escribió un pasajero, mientras que otra expresó: "Apúrense con la línea A!!!!! Siempre es lo mismo".

En respuesta, el STC indicó: "Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales".

Respecto a la Línea 7, pasajeros reportaron esperas de hasta 15 minutos en la estación El Rosario y criticaron el desempeño del servicio : "Pues también ya empezaron en la 7 y como que no le echan ganitas", comentó un usuario; otro cuestionó: "¿Qué pasa en línea 7?? 15 minutos esperando en el Rosario".

En la Línea 1, los pasajeros señalaron detenciones de entre 10 y 15 minutos en estaciones como Moctezuma e Isabel la Católica, lo que generó inconformidad entre quienes se dirigían a Observatorio : "Llevamos 15 min en Moctezuma dirección observatorio. De nada sirve salir temprano si me hago más de 1 hora en el metro", escribió una persona usuaria; otra agregó: "¿Qué pasa en la línea 1?? Llevamos más de 10m parados en Isabel la Católica, muévanse".

