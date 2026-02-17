La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó anoche que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México este 17 de febrero de 2026, aunque se hará una actualización alrededor de las 10 de la mañana de hoy martes. La medida aplica para la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, debido a que las concentraciones de ozono superaron los niveles establecidos en la normativa ambiental.La activación de la contingencia ambiental tiene como objetivo principal proteger la salud de la población en la ZMVM y reducir la exposición a altos niveles de contaminación. El ozono a nivel de superficie, dice la autoridad, puede provocar irritación en ojos y garganta, dolor de cabeza y afectaciones respiratorias, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Durante la Fase I, las autoridades recomiendan:En un horario de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender su circulación: Quedan exentos:Ante la contingencia ambiental por ozono, se recomienda:Las autoridades ambientales señalan que darán seguimiento a las condiciones atmosféricas y actualizarán la información conforme evolucionen los niveles de contaminación. Mientras tanto, la población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones para reducir riesgos a la salud.*Con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF