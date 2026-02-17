La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó anoche que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México este 17 de febrero de 2026, aunque se hará una actualización alrededor de las 10 de la mañana de hoy martes. La medida aplica para la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, debido a que las concentraciones de ozono superaron los niveles establecidos en la normativa ambiental.

La activación de la contingencia ambiental tiene como objetivo principal proteger la salud de la población en la ZMVM y reducir la exposición a altos niveles de contaminación. El ozono a nivel de superficie, dice la autoridad, puede provocar irritación en ojos y garganta, dolor de cabeza y afectaciones respiratorias, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

¿Qué se debe hacer ante la contingencia ambiental en la ZMVM?

Durante la Fase I, las autoridades recomiendan:

Evitar actividades físicas intensas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se registran las mayores concentraciones de ozono.

Permanecer en interiores, con puertas y ventanas cerradas, en la medida de lo posible.

Prestar especial atención a personas vulnerables y seguir indicaciones médicas en caso de presentar síntomas.

Consultar los reportes oficiales de calidad del aire antes de realizar actividades al exterior.

En el ámbito vehicular, se aplican restricciones a la circulación conforme al programa Hoy No Circula. Se debe verificar la información oficial para conocer qué autos no deben circular el día de hoy.

¿Qué vehículos no circulan este martes 17 de febrero?

En un horario de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender su circulación:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Vehículos sin holograma de verificación, como antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras. A estos les aplica la misma restricción que a los holograma 2.

El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea PAR.

Vehículos de carga local o federal, que dejan de circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que deban suspender conforme a los criterios anteriores. En su caso, la restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

Quedan exentos:

Vehículos eléctricos e híbridos, así como los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso y entidad de matrícula, siempre que no tengan engomado rosa y terminación 7 u 8.

Vehículos destinados a emergencias médicas urgentes.

Taxis pueden circular de 5:00 a 10:00 horas aun cuando les corresponda restricción, para apoyar la movilidad.

Servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Transporte escolar y de personal con verificación vigente y autorización.

Vehículos para cortejos fúnebres con holograma vigente.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso u holograma correspondiente.

Transporte autorizado de residuos y materiales peligrosos, excepto los que trasladan combustibles.

Transporte público de pasajeros y turismo con placa federal o local y verificación vigente.

Unidades con sistema de refrigeración para productos perecederos y revolvedoras de concreto.

Motocicletas, que están exentas durante la Fase I.

¿Qué no se debe hacer?

Ante la contingencia ambiental por ozono, se recomienda:

No realizar ejercicio o actividades deportivas al aire libre en horarios de mayor radiación solar.

No usar el automóvil si no es estrictamente necesario.

No quemar residuos ni realizar actividades que generen contaminantes.

Las autoridades ambientales señalan que darán seguimiento a las condiciones atmosféricas y actualizarán la información conforme evolucionen los niveles de contaminación. Mientras tanto, la población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones para reducir riesgos a la salud.

