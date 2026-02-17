Debido a la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se mantiene la aplicación del programa “Hoy no circula”, a través del cual también se solicita a los centros de trabajo apoyar con el trabajo a distancia como una forma de reducir las emisiones contaminantes. Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.Se recomienda:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA