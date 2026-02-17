Autoridades de la Ciudad de México mantienen activa la Fase I de la contingencia ambiental que entró en vigor desde el pasado domingo 15 de febrero a las 17:00 horas, tras casi dos jornadas completas en la que esta medida fue aplicada y por la cual también se tomaron medidas ambientales, como el Doble Hoy NO circula, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).La Fase I de la contingencia continúa vigente hasta esta mañana. Te diremos a través de qué medios y plataformas podrás revisar las actualizaciones de esta medida ambiental y sanitaria activa en la capital del país este 17 de febrero ; del mismo modo, te compartiremos qué vehículos podrán circular con normalidad y cuáles deberán permanecer detenidos. Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.La próxima actualización oficial está prevista para las 10:00 horas de este martes.La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:Deberán suspender su circulación este 17 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características: Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida "Hoy NO Circula" en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula.Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el "Doble Hoy no Circula", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF