La crisis que se vive en Cuba por el déficit de combustible es más grave porque no se remite sólo a cuestiones políticas, sino de salud. El gobierno cubano ha advertido que el asedio petrolero de EU a la isla vulnera la atención a mujeres embarazadas y menores de edad.

El asedio petrolero de EU a Cuba pone en riesgo a 32 mil 880 embarazadas y afecta especialmente a otros pacientes, como personas con cáncer, diabéticos y recién nacidos , alertó este martes el Ministerio de Salud Pública de la ila (Minsap).

"El déficit de combustible genera afectaciones en la atención priorizada a la Salud Materno Infantil, con limitaciones que incluyen dificultades en el acceso de las gestantes a los ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y genéticos, para el diagnóstico oportuno de las malformaciones", indicó el Minsap en un mensaje en redes sociales.

El bloqueo petrolero sobre Cuba y la salud

EU estableció un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero al cerrar el grifo del petróleo venezolano y anunciar posteriormente por orden ejecutiva del presidente Donald Trump que se impondrían aranceles a los países que suministren crudo a la isla .

Para afrontar la situación, el Gobierno cubano implementó un plan de emergencia que ha dejado la sanidad y el transporte en servicios mínimos y racionado severamente el combustible , entre otras medidas.

En ese contexto, las autoridades sanitarias de la isla señalaron que la escasez de combustible causa retrasos en la vacunación infantil y "pone en riesgo la vida de los niños con necesidades especiales (ventilación domiciliaria, aspiración mecánica y climatización), entre otras problemáticas" .

"Estas afectaciones pudieran tener un impacto significativo en los más de 61 mil 830 menores de un año que requieren de atenciones especiales en esa primera etapa de vida" , afirmó el Minsap.

Denunciaron también que se ha limitado la atención a las urgencias médicas, a pacientes con cáncer al tiempo que aumenta las dificultades para obtener medicamentos, reactivos, material gastable, entre otros equipos y materiales.

El asedio energético de EU ha agravado aún más la crítica situación en Cuba, marcada desde hace seis años por la escasez de medicinas, alimentos, frecuentes apagones, depreciación de la moneda local y una crisis migratoria sin precedentes.

Cuba señala que entre las causas están el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

OA