Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) han pedido a la población atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, debido a la contingencia ambiental atmosférica que activa el programa "Hoy no circula". Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el día martes 17 de febrero del 2026, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.Los modelos de pronóstico meteorológico muestran que el sistema anticiclónico continuará generando estabilidad atmosférica sobre la ZMVM. Asimismo, dominará cielo despejado, alta radiación solar y la temperatura máxima se espera entre los 25 y 27 Celsius. El viento seguirá siendo débil hasta media tarde. Dado que las condiciones meteorológicas se esperan con pocos cambios, se pronostica que las concentraciones de ozono llegarán al rango de Muy Mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice AIRE y SALUD.