En el Miércoles de Ceniza subraya el comienzo de una temporada de reflexión, renuncia y arrepentimiento de los pecados para millones de mexicanos católicos y se conmemora justamente mañana 18 de febrero.

Como cada año, millones de mexicanas y mexicanos se preparan para Semana Santa. Este periodo, que se lleva a cabo a finales de marzo o inicios de abril, y conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, vuelve a posicionarse como uno de los eventos de mayor relevancia en el calendario religioso y social del país.

Este periodo impulsa a familias y creyentes de todo México a organizar celebraciones religiosas, actividades culturales, entre otros, y se desencadena a partir de una fecha clave: el Miércoles de Ceniza.

Miércoles de Ceniza 2026

Este 2026, el Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero .

Este día, creyentes de la religión católica acuden a misa para recibir una cruz de ceniza en la frente como señal de arrepentimiento, humildad y mortalidad.

Suele ser costumbre decir una oración posterior al recibimiento de la ceniza; sin embargo, cada vez se vuelve más común que padres o sacerdotes se coloquen en lugares concurridos para poner la ceniza a gente ocupada, o simplemente asistir a la iglesia para recibir la ceniza, si no hay tiempo de acudir a misa.

El Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma y marca el inicio de 40 días de reflexión, oración, ayuno y/o abstinencia antes de la Semana Santa .

¿Qué representa el Miércoles de Ceniza?

Representa un periodo de penitencia y también se considera un llamado a la conversión interior -proceso profundo de transformación mental, emocional y espiritual- y al recuerdo de que la vida terrenal es pasajera, simbolizado por la frase "polvo eres y en polvo te convertirás" .

Este periodo, antecede a la celebración de la Pascua y destaca por la variedad de misas y actividades religiosas especiales que las comunidades católicas suelen organizar.

Las cenizas utilizadas este día provienen de la quema de palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior , y en general, inaugura el periodo de introspección, oración y caridad, que prepara a los creyentes para la Semana Santa .

Este 2026 el Calendario de Cuaresma, que varía dependiendo del año, queda de la siguiente manera:

- Domingo de Ramos: 29 de marzo

- Lunes Santo: 30 de marzo

- Martes Santo: 31 de marzo

- Miércoles Santo: 1 de abril

- Jueves Santo: 2 de abril

- Viernes Santo: 3 de abril

- Sábado de Gloria: 4 de abril

- Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril

