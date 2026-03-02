El próximo domingo 8 de marzo, zonas de algunos estados de la República mexicana deberán ajustar sus relojes para dar paso al horario de verano.

Con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo de energía eléctrica, en el país se implementó el horario de verano en 1996, por lo que había que acomodar los relojes en dos ocasiones del año: en primavera se adelantaba una hora el reloj y en otoño se atrasaba.

Sin embargo, en 2022 el Gobierno Federal aprobó la eliminación del horario de verano en la mayor parte del territorio nacional mediante la Ley de los Husos Horarios. La reforma fue impulsada durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el Centro Nacional de Metrología (CENAM), el horario de verano aplicará únicamente en la franja fronteriza norte del país. Desde la reforma a la ley en 2022, la mayor parte del territorio nacional ya no adelanta su reloj; no obstante, algunos estados y municipios colindantes con Estados Unidos sí deberán realizar el ajuste.

¿En qué zonas de México aplica el horario de verano?

Las entidades y municipios fronterizos que deberán cambiar su horario son:

Baja California (los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate).

(los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate). Chihuahua (los municipios de Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascensión, Janos, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero).

(los municipios de Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascensión, Janos, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero). Coahuila (los municipios de Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Morelos, Villa Unión y Zaragoza).

(los municipios de Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Morelos, Villa Unión y Zaragoza). Nuevo León (los municipios de Anáhuac y Los Aldama).

(los municipios de Anáhuac y Los Aldama). Tamaulipas (municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Camargo, Mier, Guerrero y Gustavo Díaz Ordaz).

El cambio al horario de verano iniciará el próximo domingo 8 de marzo a las 2:00 de la madrugada. Por ello, los habitantes de las zonas donde aplica deberán adelantar su reloj una hora, pasando directamente a las 3:00 a.m. El horario de verano concluirá el domingo 1 de noviembre de 2026.

El resto del país, incluyendo entidades como Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz, mantendrá el mismo horario durante todo el año, sin adelantar ni atrasar el reloj. Este horario estacional se mantiene en la franja fronteriza para facilitar la coordinación económica, comercial y de transporte con Estados Unidos, evitando desajustes en actividades laborales y económicas transfronterizas. Las demás entidades permanecen en su horario estándar todo el año.

