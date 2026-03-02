Durante la "Mañanera del Pueblo" de este lunes 2 de marzo, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, explicó a detalle cómo modificará la reducción de la jornada laboral la vida de los trabajadores de México. La reforma propuesta contempla una disminución paulatina de las horas de trabajo semanales en vías de lograr una jornada semanal de 40 horas en 2030.

La reducción en la jornada laboral busca disminuir la fatiga y, por tanto, la propensión a vivir accidentes laborales. Además, se espera que, con las 40 horas semanales, se mejore en materia de salud y seguridad, así como un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.

En términos cuantitativos, la reducción beneficiaría a poco menos del 70 por ciento de la población trabajadora en México, luego de que solo el 36.1 por ciento cuente con una jornada de 40 horas o menos en este momento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Sin embargo, dos puntos que fueron medianamente controversiales respecto a la recepción de la reforma en redes sociales y en grupos ciudadanos que impulsaban la iniciativa fueron los días de descanso y las horas extra. Respecto al primer tema, el secretario de Trabajo confirmó que los dos días de descanso serán patente en 2030 para aquellos trabajadores que tengan una jornada ordinaria de 8 horas diarias. Esto quiere decir que otros esquemas de trabajo podrían disponer de uno de estos días potenciales de descanso para distribuir las horas semanales, siempre y cuando no excedan las 40.

En ese sentido, se establecieron 12 horas extraordinarias para trabajar de manera voluntaria y el pago de la hora extra comienza a partir de la hora 41. Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta hora extra se debe pagar al doble del equivalente de una hora ordinaria.

Así será la reducción de horas extra año con año tras la aprobación de la jornada de 40 horas

Año Semana laboral Horas extra 2026 48 9 dobles y tope de 4 triples 2027 46 9 dobles y tope de 4 triples 2028 44 10 dobles y tope de 4 triples 2029 42 11 dobles y tope de 4 triples 2030 40 12 dobles y tope de 4 triples



El Gobierno de México aclaró que, con la reforma, en ningún esquema trabajarás más de lo que se trabaja hoy, esto luego de que las horas extras permanecerán de manera voluntaria.

