Conoce cuáles son los días de descanso obligatorio en marzo 2026, según la LFT

En México, son varios los días de descanso obligatorio a lo largo del año , días que, además de conmemorar dichas celebraciones, pueden aprovecharse para descansar e incluso viajar.

El Artículo 34 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece 7 días de descanso obligatorio oficiales durante el 2026. Muchos de estos asuetos se convierten en puentes, es decir, el día de descanso se incorpora al fin de semana, sumando así más días en los que no se trabaja.

En este sentido, muchos ciudadanos desconocen el calendario oficial de descansos obligatorios de este año. A continuación te contamos.

¿Cuántos días feriados habrá en 2026?

De acuerdo con la LFT, este es el calendario oficial de asuetos en este año:

1 de enero (Año Nuevo).

(Año Nuevo). Primer lunes de febrero (en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana).

(en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana). Tercer lunes de marzo (en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez).

(en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez). 1 de mayo (Día del Trabajo).

(Día del Trabajo). 16 de septiembre (Día de la Independencia de México).

(Día de la Independencia de México). Tercer lunes de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana).

(en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana). 25 de diciembre (Navidad).

Esto quiere decir que, en este mes de marzo solamente habrá un día de descanso obligatorio: el 16 de marzo con motivo del natalicio de Benito Juárez, que a su vez será puente.

¿Qué pasa si las personas trabajadoras laboran un Día de Descanso Obligatorio?

El Artículo 75 de la LFT establece que, tanto empleadores como empleados deben determinar el número de personas trabajadoras que prestarán sus servicios en días asuetos.

Asimismo, las personas que laboren en estos días tienen derecho a recibir, independiente a su salario, un pago doble por su servicio prestado, es decir, un salario triple. Por su parte, si el descanso cae en domingo, deberán recibir también una prima dominical, señalada en el Artículo 71 de la LFT.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL