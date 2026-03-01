Durante el mes de marzo está previsto que las autoridades gubernamentales, a través del Banco del Bienestar, realicen los pagos correspondientes al segundo bimestre del 2026 (marzo-abril) de las Pensiones del Bienestar. Estos incluyen la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo a madres trabajadoras.

La dispersión de los recursos se realiza mediante las tarjetas bancarias de las y los beneficiarios, en las fechas establecidas dentro del calendario oficial compartido por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. En este escenario, te presentamos un método sencillo para saber si tu pago ya fue depositado.

Te puede interesar: Pensión Bienestar suspenderá pagos el 16 de marzo y ESTA es la razón

¿Cómo saber si ya me depositaron el pago de la Pensión Bienestar?

Una forma práctica de verificar si el depósito ya se realizó es revisar tu cuenta a través de la app oficial del Banco del Bienestar.

Esta aplicación móvil gratuita permite consultar el saldo y revisar movimientos de manera fácil y segura. Está disponible para su descarga en teléfonos con sistema Android e iOS, a través de las tiendas digitales oficiales: Google Play Store y App Store.

Pasos para descargar la app del Banco del Bienestar:

Abre la tienda de aplicaciones de tu teléfono (App Store o Google Play Store). Busca la aplicación llamada “Banco del Bienestar Móvil”. Descarga la aplicación.

Una vez instalada, es necesario activarla. Para ello, ten a la mano tu tarjeta bancaria, ya que deberás vincular tu cuenta con los datos que contiene.

¿Cómo activar la aplicación del Banco del Bienestar?

Abre la aplicación. Acepta los términos y condiciones. Escribe tu número de celular. Ingresa los 16 números de tu tarjeta y el NIP. Genera una contraseña segura y confírmala.

Con la aplicación activada, podrás revisar el saldo de tu tarjeta, así como los movimientos recientes: retiros, compras y depósitos realizados.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en 2026?

En enero pasado, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos.

Cabe decir que el calendario de pagos del bimestre marzo-abril de 2026 de las Pensiones del Bienestar aún no ha sido anunciado por las autoridades; por ello, se recomienda a los derechohabientes estar al pendiente de canales de comunicación oficiales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

