Con el arranque de la temporada de Cuaresma este 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer un estudio detallado sobre los precios de productos con alta demanda en esta época, alertando a la población sobre diferencias bien notorias en los costos de productos dependiendo del comercio y el estado mexicano.

Desde Ciudad de México, el titular de la institución, Iván Escalante, señaló como ejemplo el atún Herdez aleta amarilla de 130 gramos, uno de los artículos más consumidos durante estas fechas.

Explicó que, aunque el precio promedio a nivel nacional es de 19.75 pesos, el monitoreo detectó variaciones que van de 17.49 a 27.50 pesos, lo que implica una diferencia superior al 50% entre el establecimiento más económico y el más costoso.

Según la evaluación realizada por la Profeco, los precios más accesibles se localizaron en sucursales de Smart en el estado de Chihuahua, así como en comercios localizados en las alcaldías Tlalpan y Benito Juárez, donde el producto se ofreció entre 17.49 y 18 pesos.

Gracias a que estas tiendas no elevaron ridículamente los precios y, supieron mantener una buena y sana competencia, recibieron el habitual reconocimiento por parte de la dependencia. Profeco, además, invitó a la ciudadanía a consultar la edición más reciente de la Revista del Consumidor para tomar decisiones de compra bien informadas.

