"Hermosísimo": Sheinbaum celebra la alegría que la Selección Mexicana dio al pueblo

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en alto el triunfo de la selección mexicana por 2-0 sobre la selección de Sudáfrica, el cual representó el primero para el equipo en un partido inaugural de la Copa del Mundo. En su conferencia de prensa matutina, la Mandataria felicitó a la selección no solo por cómo jugaron, sino por "la alegría que le dieron al pueblo de México".

“Hermosísimo, la verdad. El juego buenísimo. Buenísimo (...) Buenísimo, felicidades a la selección. Y además, no solo por como jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México. A todas y a todos los mexicanos” , afirmó.

La Gobernante mexicana resaltó las muestras de entusiasmo observadas desde la víspera del encuentro y la manera en que las familias mexicanas se volcaron para seguir a la selección.

“Es muy hermoso, de verdad, ver a las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde”, señaló.

Sheinbaum destaca los festejos fuera del Estadio Ciudad de México

La Presidenta destacó que el futbol permitió una celebración colectiva en plazas públicas y espacios comunitarios de todo el país.

“Van, ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad o en el país porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo. El Zócalo fue una cosa (bonita), pero igual en todas las plazas de las ciudades, el Ángel (de la Independencia), una alegría de verdad” , expresó.

En ese contexto, vinculó el resultado deportivo con un mensaje de confianza en el país.

“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”, dijo.

Aseveró que aquellos que quieren a México les “va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política”.

La Mandataria también recordó los festejos registrados en el Zócalo capitalino y otros puntos de reunión durante el partido.

“En el Zócalo el ‘Cielito lindo’, yo no estuve aquí, pero mi esposo se quedó aquí. Me dijo: ‘No, hombre, los gritos en el Zócalo una cosa que se veía a la hora del gol por todos lados.’ Muy bonito, la felicidad a todas y a todos. Una felicidad enorme” , comentó.

La victoria ante Sudáfrica permitió a México iniciar con tres puntos su participación en el Mundial, en una jornada marcada por los festejos de miles de aficionados dentro y fuera del Estadio Ciudad de México y en plazas públicas de distintas regiones del país.

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MB

