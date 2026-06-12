El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que algunas consultas relacionadas con sus beneficios ya pueden realizarse en línea, aunque el trámite de la credencial sigue requiriendo atención presencial.

De acuerdo con el organismo y con información disponible en plataformas del Gobierno de México, los usuarios pueden consultar desde internet el directorio de descuentos y localizar módulos de atención sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

La aclaración surge porque continúan circulando en redes sociales y sitios web diversas ofertas que prometen tramitar la credencial del INAPAM completamente por internet, algo que las autoridades han descartado de forma oficial.

¿Qué trámites y consultas sí puedes hacer en internet?

Entre las herramientas digitales disponibles destaca el directorio de beneficios del INAPAM, alojado en los portales oficiales del Gobierno de México. Este sistema permite revisar descuentos disponibles en distintos Estados del país y consultar establecimientos participantes.

Las consultas pueden realizarse por categorías como:

Alimentación

Salud

Transporte

Educación y cultura

Predial y agua

Asesoría y servicios legales

Vestido y hogar

Además, los usuarios pueden filtrar la información por entidad federativa para conocer qué negocios o instituciones ofrecen beneficios en su zona.

Otra herramienta disponible es el localizador de módulos de atención. A través de los portales de la Secretaría de Bienestar, las personas pueden consultar direcciones, referencias, códigos postales y ubicaciones de los centros donde se realizan trámites presenciales relacionados con la credencial.

El trámite de la credencial sigue siendo presencial

Aunque el INAPAM ha incorporado servicios digitales de consulta, la expedición de la credencial continúa siendo un procedimiento completamente presencial. Tanto el instituto como la Secretaría de Bienestar han reiterado que no existe una plataforma oficial para solicitarla por internet.

La razón principal es que las autoridades deben verificar documentos originales y confirmar la identidad del solicitante antes de emitir el documento. Por ello, quienes cumplan 60 años o necesiten una reposición deberán acudir personalmente a un módulo autorizado.

Cuidado con los sitios falsos

El INAPAM también emitió una advertencia sobre páginas y plataformas que aseguran gestionar la credencial en línea. Según el organismo, cualquier sitio que solicite datos personales o pagos para obtener la credencial por internet debe considerarse sospechoso.

Las autoridades recomiendan realizar consultas únicamente en los portales oficiales del Gobierno de México y evitar compartir documentos personales en páginas no verificadas.

Recomendaciones para usuarios del INAPAM

Consulta en línea los descuentos disponibles antes de visitar un establecimiento.

Verifica la ubicación y horarios de los módulos mediante el portal oficial.

No pagues por gestionar la credencial; el trámite es gratuito.

Desconfía de páginas que prometan obtener la credencial por internet.

Acude únicamente a módulos autorizados por la Secretaría de Bienestar.

La digitalización del INAPAM avanza en materia de consultas y localización de servicios, pero la obtención de la credencial todavía requiere presencia física. Por ahora, las herramientas en línea permiten ahorrar tiempo al consultar beneficios y encontrar módulos cercanos, aunque la validación de identidad sigue obligando a acudir personalmente a los centros de atención.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO