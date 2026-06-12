La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las exportaciones en México registraron una cifra récord con 709 mil MDD en abril, además de que la actividad industrial del país creció 2.1%, particularmente en el sector de la construcción, de acuerdo con datos del INEGI.

“Subió la actividad industrial de manera muy, muy importante". “Miren la actividad industrial: en abril creció 2.1%”. “Una parte muy importante del incremento en la actividad industrial es la industria de la construcción, que creció más del 6%, creo que 7%”. “Muy buen número, la verdad”. “Buena noticia”, dijo la Mandataria.

Asimismo, destacó en “La Mañanera” que las exportaciones en México alcanzaron un récord por 709 mil millones de dólares en abril.

A las noticias positivas, la jefa del Ejecutivo federal también agregó los resultados en turismo al registrar récords históricos en el primer cuatrimestre de 2026 con 34.5 millones de visitantes extranjeros y en abril de 2026 se reportó el ingreso de 3.81 millones de turistas internacionales.

Turismo celebra buenos números para México

Por otro lado, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, expuso que en abril se cumplieron tres récords históricos: "En visitantes internacionales, alcanzamos 8.3 millones, 8% más que en abril de 2025".

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“La llegada de turistas internacionales a México, 3.81 millones; 1.8% más que el 2025”. “Cruceristas es también un récord histórico: 1.25 millones; 31.5% más que en abril del 2025. Y sobre todo, lo que nos ha pedido la Presidenta, el gasto que generan en territorio mexicano: 109.8 MDD, que son 36.4% más que el 2025. Son tres cifras históricas, en comparación con abril de hace más de 20 años", indicó.

Con información de SUN.

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AS