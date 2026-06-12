Banco del Bienestar: Qué pasa si no cambias el NIP de tu tarjeta en junio, y cómo hacerlo

¿Dejarías la puerta de tu casa abierta con tus ahorros a la vista? No cambiar el NIP de tu tarjeta del Banco del Bienestar este mes de junio equivale exactamente a eso. Con el pago de julio acercándose, proteger tu dinero hoy es más urgente que nunca.

La Secretaría de Bienestar ha encendido las alertas preventivas para millones de adultos mayores y personas con discapacidad. El objetivo es claro: evitar que los beneficiarios sean víctimas de fraudes o robos en los cajeros automáticos al momento de cobrar.

Aunque no existe una ley que te obligue a modificar tu contraseña de cuatro dígitos cada mes, mantener la misma clave por años es un riesgo innecesario. Las autoridades financieras recomiendan la actualización periódica como el mejor escudo protector para tus finanzas.

El Número de Identificación Personal (NIP) es la única llave que autoriza retiros y compras con tu plástico. Si alguien más conoce esta combinación, tus fondos de la Pensión para el Bienestar quedan completamente vulnerables ante cualquier persona malintencionada.

¿Quiénes están obligados a cambiar su clave de inmediato?

No todos los usuarios se encuentran en la misma situación de riesgo, pero existe un grupo específico que debe actuar sin demora durante estos días de junio. La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, ha enfatizado la importancia de esta medida de seguridad.

Si recientemente recibiste una tarjeta nueva, esta viene con un código provisional impreso en un sobre sellado. Ese número debe ser reemplazado en tu primera visita al cajero para evitar bloqueos o accesos no autorizados a tu cuenta bancaria.

También es un trámite urgente para quienes extraviaron su plástico y acaban de reponerlo tras el reporte correspondiente. En estos casos, la seguridad de la cuenta se reinicia y es tu absoluta responsabilidad establecer una nueva barrera de protección.

Aquellos beneficiarios que, por necesidad o descuido, compartieron su clave con familiares, amigos o desconocidos al pedir ayuda, deben modificarla hoy mismo. La confianza ciega no es un sistema de seguridad bancario efectivo cuando se trata de tu patrimonio.

Finalmente, si llevas varios años utilizando la misma combinación numérica, los expertos en finanzas sugieren que es el momento ideal para una renovación. La prevención siempre será tu mejor aliada frente a las nuevas modalidades de estafa en cajeros.

El paso a paso para actualizar tu seguridad

ESPECIAL/GOBIERNODEMEXICO

Realizar este trámite es un proceso rápido, gratuito y que puedes hacer tú mismo en cualquiera de las más de tres mil sucursales del banco en todo el país. Solo necesitas llevar contigo tu tarjeta física y recordar tu clave actual.

Primero, acude a un cajero automático oficial e inserta tu plástico en la ranura indicada con la luz verde. Digita tu contraseña vigente o la provisional que te entregaron en el sobre cerrado cuando recibiste el plástico por primera vez.

En la pantalla principal, busca con cuidado y selecciona la opción que dice Cambio de NIP. El sistema te pedirá que ingreses una nueva combinación de cuatro números que sea fácil de recordar para ti, pero muy difícil de adivinar para otros.

Deberás teclear esta nueva clave secreta por segunda vez para que el sistema pueda confirmarla sin errores. Una vez que el cajero procese la solicitud exitosamente, emitirá un comprobante impreso que debes guardar celosamente en tu cartera. Este pequeño papel impreso es tu único respaldo oficial de que la operación se realizó con éxito en la sucursal. Si llegaras a tener algún problema de acceso en el futuro, este ticket será tu principal herramienta de aclaración.

Tips infalibles para proteger tu Pensión para el Bienestar

Para garantizar que tus recursos lleguen intactos a tus manos, las autoridades han compartido una serie de recomendaciones prácticas. Aplicarlas te tomará solo unos segundos frente a la máquina, pero te ahorrará muchos dolores de cabeza a largo plazo.

Cubre el teclado: Siempre usa tu mano libre para tapar los botones mientras digitas tu nueva contraseña.

Siempre usa tu mano libre para tapar los botones mientras digitas tu nueva contraseña. Evita números obvios: Nunca utilices tu año de nacimiento, secuencias predecibles como "1234" o números repetidos.

Nunca utilices tu año de nacimiento, secuencias predecibles como "1234" o números repetidos. Rechaza ayuda de extraños: Si el cajero presenta fallas, acude directamente con el personal uniformado.

Además de estas medidas físicas en la sucursal, debes mantenerte alerta ante las amenazas digitales que circulan actualmente. Los delincuentes han sofisticado sus métodos y ahora buscan engañar a los adultos mayores a través de sus teléfonos celulares.

Recuerda firmemente que ninguna institución gubernamental te llamará por teléfono para pedirte tu contraseña o datos personales. El personal legítimo del banco jamás te solicitará que reveles tu combinación secreta bajo ninguna circunstancia o supuesta actualización.

De igual manera, ignora cualquier mensaje de WhatsApp o correo electrónico que te ofrezca préstamos, adelantos de pensión o que te amenace con bloquear tu cuenta. Si recibes una solicitud de este tipo, elimínala de inmediato, pues se trata de un intento de estafa.

Tomar el control de tu seguridad financiera este mes de junio te garantizará absoluta tranquilidad y protegerá tu patrimonio. Así, cuando llegue el próximo depósito de tu pensión en julio, tu único enfoque será disfrutar de los recursos que por derecho te corresponden.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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