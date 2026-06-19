Al menos el 20% Uso de inteligencia artificial se dispara en México; ya la emplea el 20% de la fuerza laboralmexicanos en edad laboral usa IA

La inteligencia artificial continúa ganando terreno entre los trabajadores mexicanos. Durante el primer trimestre de 2026, el uso de herramientas basadas en esta tecnología alcanzó al 20.1% de la población en edad laboral del país, lo que significa que uno de cada cinco mexicanos económicamente activos ya incorpora soluciones de IA en alguna de sus actividades.

Los datos provienen del Informe Global de Difusión de Inteligencia Artificial elaborado por Microsoft AI Economy Institute, el cual ubica a México por encima de la media internacional en materia de adopción tecnológica. La cifra representa además un incremento de 2.3 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, reflejando una expansión constante en el uso de estas herramientas.

"México muestra un crecimiento sostenido y sobre el último reporte tuvo un avance significativo", señaló Manuel Pliego, director de Asuntos Gubernamentales de Microsoft México.

El uso de IA se incrementa en el mundo

A escala global, la adopción de inteligencia artificial entre la población en edad de trabajar se situó en 7.8% durante el mismo periodo. Sin embargo, el informe también evidencia diferencias importantes entre regiones. Mientras los países del llamado Norte Global registraron una adopción de IA generativa de 27.5%, las naciones del Sur Global, grupo al que pertenece México, alcanzaron una tasa de 15.4%.

Pese a esta brecha regional, México destaca como uno de los mercados con mayor ritmo de crecimiento en el uso de inteligencia artificial, consolidando una tendencia que apunta a una integración cada vez más amplia de estas tecnologías en los entornos laborales y productivos.

Aunque, Pliego señala al respecto que esto no debe ser una mala noticia, al contrario, debe considerarse que el Sur Global está avanzando y que, simplemente, la adopción debe ser más rápida.

El crecimiento de la adopción de la IA trae varios a beneficios a nivel mundial, entre ellos, el desempeño económico de las naciones y de los países. "La inteligencia artificial es un motor de crecimiento económico, tiene la capacidad de transformar y generar riqueza, pero esto depende de la adopción de la misma", señala Pliego.

La IA y la orientación a la productividad

Actualmente, México enfrenta retos estructurales en productividad que influyen en su competitividad. Sin embargo, "la IA permite optimizar operaciones, fortalecer la toma de decisiones basada en datos y mejorar la eficiencia en empresas e instituciones". Esto tiene un impacto directo en la generación de valor.

Pero para que la adopción de la IA tenga un impacto verdadero, debe existir un trabajo entre conjunto para que exista un uso eficiente de los recursos y con responsabilidad.

"La colaboración entre empresas, gobierno, ONG y academia impulsa una adopción sólida que conecta la tecnología con necesidades reales. Así, la inteligencia artificial se convierte en una vía directa hacia la transformación y el desarrollo económico, con beneficios tangibles para la sociedad”, señala Pliego.

La IA, tiene un impacto directo en diferentes sectores de la población mexicana:

Sector financiero

Sector salud

Educación

Además, impulsa a las PyMES y es una gran oportunidad para la manufactura y agro.

Microsoft capacita a millones para el uso de IA

Sin embargo, su adopción también depende del talento que se genere en el país. Para ello, Microsoft impulsa una agenda para capacitar a 5 millones de personas en el país en habilidades relacionadas con la IA, lo cual fortalece la fuera laboral y amplia las oportunidades de desarrollo.

De igual forma se promueve la certificación de mil participantes en IA y ciberseguridad para fortalecer perfiles especializados en áreas relevantes para la economía digital.

"Todo este ecosistema tiene que estarse fortaleciendo para que lo tengamos saludable en un país como México y por lo tanto lleguemos a los niveles de adopción deseados", apuntó Pliego.

TG