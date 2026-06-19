Sección 22 de CNTE acepta bono de la SEP, levantan huelga en CDMX y Oaxaca

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció un bono especial a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para contratar docentes, informó Yenni Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, mismo que fue aceptado luego de una votación; debido a esto, los plantones en Oaxaca y la Ciudad de México llega a su fin.

Horas antes, un representante de esta Sección fue entrevistado y, aunque no quiso precisar el monto que ofreció la SEP, aseguró que la manifestación no se levantará por el dinero, sino por la votación del magisterio que al final fue positiva.

"Me parece que esa puntualización la vamos a hacer con los compañeros de base, regularmente cuando se especulan millones, como fue el año pasado, varios medios de comunicación insinúan que el movimiento se levanta precisamente por los millones que entregan, y no es así", dijo.

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"Esa oferta económica no es ni para la Sección, ni para una cuestión que tenga que ver con levantar el movimiento, tiene que ver con una atención precisamente a la contratación de personal docente, porque la Reforma Educativa no permite que haya contrataciones una vez que se jubilan los compañeros de manera inmediata, entonces tenemos un rezago de más de 10 mil faltantes de contratación de personal, por lo tanto se estará revisando cómo se va a impulsar ese recurso", explicó.

Concluyen paros y campamentos en CDMX y Oaxaca

Los resultados preliminares de la consulta realizada por la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE a sus bases, arrojaron que la gran mayoría de los docentes se inclinó por concluir el paro indefinido de labores y las protestas que mantienen tanto en la ciudad de Oaxaca como en la Ciudad de México.

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En los datos preliminares de la consulta, se señala que 12 mil 818 profesores optaron por no continuar con la jornada de lucha y tres mil 594 respondieron que se debe continuar con el paro indefinido de labores.

Lo anterior, pese a que 10 mil 596 maestros consultados consideraron mínimas e insuficientes las respuestas del gobierno a sus demandas , cinco mil 249 las consideraron nulas, y sólo 301 afirmaron que son suficientes.

La Sección 22 de la CNTE inició su paro de labores el 25 de mayo de 2026 e incluyó un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca y en calles del primer cuadro del centro histórico. Su jornada de lucha, además, incluyó protestas como la toma del aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca, de la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex, casetas de peaje, marchas y toma de centros comerciales.

JM