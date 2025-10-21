El pan de muerto es uno de los elementos más representativos de la celebración del Día de Muertos en México, ya que es un alimento que no puede faltar en los altares que se preparan para honrar a los seres queridos que han fallecido.

Este pan es redondo y se elabora con ingredientes como harina de trigo, huevo, mantequilla y azúcar. Sin embargo, su preparación puede variar según la región, por ejemplo, en Puebla se le agrega ajonjolí y en Oaxaca se decora con alfeñique.

Durante los meses de octubre y noviembre, su consumo aumenta de manera notable en las panaderías y tiendas, lo que permite que las familias disfruten de este alimento antes del Día de Muertos.

Si estás en Guadalajara y se te antojó un pan de muerto acompañado con un buen café, chocolate o cualquier otra bebida caliente, aquí te compartimos los 5 mejores lugares para encontrarlo, según las calificaciones de Google:

Banetto. Panadería boutique masa madre con 4.7 estrellas y más de 870 comentarios.

Goiti con 4.6 estrellas y más de 4 mil 500 comentarios.

Pastelería Sta. Teresita con 4.6 estrellas y más de 3 mil 200 comentarios.

Karmele con 4.6 estrellas y más de 3 mil comentarios.

Cuca y Lupe con 4.6 estrellas y más de 1 mil 300 comentarios.

