Jugo "levanta muertos", la receta ideal después de una noche de exceso

Se acerca el viernes y, si estás pensando salir de fiesta, el jugo “levanta muertos” puede ser una de tus mejores opciones.

Esta sencilla receta es muy fácil de hacer y la puedes elaborar con ingredientes que seguramente tienes en casa. Además, es una bebida que se ha popularizado en México por su efectividad . A continuación, te decimos cómo preparar el jugo “levanta muertos” y por qué es uno de los remedios favoritos de las y los mexicanos.

¿Cómo preparar el jugo "levanta muertos?

Saca pluma o lápiz y apunta una de las receta que muchas y muchos mexicanos quieren saber:

Ingredientes:

1 vaso de jugo de tomate o clamato

Media taza de jugo de naranja

Jugo de un limón

una cucharada de salsa inglesa

una cucharadita de salsa picante o chamoy líquido

Pimienta negra al gusto

Sal de apio al gusto

una ramita de apio (opcional)

una ostión fresco o camarón (opcional, estilo costeño)

Hielo al gusto

Preparación:

En un vaso grande, mezcla el jugo de tomate, el de naranja y el de limón. Agrega las salsas inglesa y picante, la sal de apio y una pizca de pimienta negra. Mezcla con una cuchara y añade hielo para que tu bebida sea más refrescante. Para un toque más tropical, agrega un camarón o un ostión al fondo del vaso. Finalmente, adorna tu jugo “levanta muertos” con una ramita de apio o una rodaja de limón, ¡y disfruta!

El jugo “levanta muertos” puede ser una de tus mejores opciones tras una noche de fiesta.

