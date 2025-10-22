Miércoles, 22 de Octubre 2025

Jugo "levanta muertos", la receta ideal después de una noche de exceso

El Jugo “levanta muertos” es una bebida simple que se ha popularizado en el país, a continuación te revelamos su receta

Por: Anel Solis

El jugo “levanta muertos” puede ser una de tus mejores opciones después de una noche de fiesta. UNSPLASH/ B. ORADIAN

Se acerca el viernes y, si estás pensando salir de fiesta, el jugo “levanta muertos” puede ser una de tus mejores opciones.

Esta sencilla receta es muy fácil de hacer y la puedes elaborar con ingredientes que seguramente tienes en casa. Además, es una bebida que se ha popularizado en México por su efectividad. A continuación, te decimos cómo preparar el jugo “levanta muertos” y por qué es uno de los remedios favoritos de las y los mexicanos.

¿Cómo preparar el jugo "levanta muertos?

Saca pluma o lápiz y apunta una de las receta que muchas y muchos mexicanos quieren saber:

Ingredientes: 

  • 1 vaso de jugo de tomate o clamato
  • Media taza de jugo de naranja
  • Jugo de un limón
  • una cucharada de salsa inglesa
  • una cucharadita de salsa picante o chamoy líquido
  • Pimienta negra al gusto
  • Sal de apio al gusto
  • una ramita de apio (opcional)
  • una ostión fresco o camarón (opcional, estilo costeño)
  • Hielo al gusto

Preparación: 

  1. En un vaso grande, mezcla el jugo de tomate, el de naranja y el de limón.
  2. Agrega las salsas inglesa y picante, la sal de apio y una pizca de pimienta negra.
  3. Mezcla con una cuchara y añade hielo para que tu bebida sea más refrescante.
  4. Para un toque más tropical, agrega un camarón o un ostión al fondo del vaso.
  5. Finalmente, adorna tu jugo “levanta muertos” con una ramita de apio o una rodaja de limón, ¡y disfruta!

El jugo “levanta muertos” puede ser una de tus mejores opciones tras una noche de fiesta.

