Jugo "levanta muertos", la receta ideal después de una noche de exceso

Se acerca el viernes y, si estás pensando salir de fiesta, el jugo “levanta muertos” puede ser una de tus mejores opciones.Esta sencilla receta es muy fácil de hacer y la puedes elaborar con ingredientes que seguramente tienes en casa. Además, es una bebida que se ha popularizado en México por su efectividad. A continuación, te decimos cómo preparar el jugo “levanta muertos” y por qué es uno de los remedios favoritos de las y los mexicanos.Saca pluma o lápiz y apunta una de las receta que muchas y muchos mexicanos quieren saber:Ingredientes: Preparación: El jugo “levanta muertos” puede ser una de tus mejores opciones tras una noche de fiesta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS