Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 20 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 21Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 23 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 24 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta