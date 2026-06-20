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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 20 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 21

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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