Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 20 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 21

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

