Segob y Cancillería se reúnen con el embajador de Estados Unidos

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y el canciller Roberto Velasco sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

En la Cancillería, la secretaria de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores revisaron con el embajador Johnson el tema migratorio y la agenda bilateral.

“Junto con el canciller Roberto Velasco, nos reunimos con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para seguir avanzando con diálogo, cooperación y respeto en materia migratoria”, dijo Rodríguez en sus redes sociales.

“Durante la reunión, se destacaron los avances alcanzados por el Gobierno de México para atender el proceso migratorio, así como la colaboración binacional permanente, basada en el respeto a los principios que sustentan la relación entre ambos países”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores. El embajador, por su parte, celebró los avances en seguridad abordados durante el encuentro.

CT