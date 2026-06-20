El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, recomendó a los usuarios registrar sus líneas telefónicas cuanto antes para evitar complicaciones en el uso de aplicaciones de banca móvil y otros servicios financieros que dependen del teléfono celular como mecanismo de autenticación.

El funcionario señaló que la obligación de registrar las líneas telefónicas está establecida en la ley y reconoció que la medida escapa a las atribuciones de la Condusef.

Pese a ello, consideró que los ciudadanos deberían valorar cumplir con el trámite, debido a que el teléfono celular se ha convertido en la nueva herramienta para realizar operaciones financieras.

Rosado advirtió que las instituciones bancarias, las sociedades financieras populares (Sofipos) y otros intermediarios podrían enfrentar problemas en servicios relacionados con telefonía en sus aplicaciones y que no hayan realizado el registro de su línea, por lo que insistió en no esperar hasta el último momento para cumplir con el requisito previsto en la legislación.

El presidente de la Condusef señaló que desconoce si las autoridades ampliarán el plazo establecido en la norma y precisó que esa decisión corresponde a otras instancias.

No obstante, anticipó que muchas personas podrían dejar el trámite para el final, lo que generaría saturaciones similares a las que se presentan durante los últimos días para presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Advirtió que si la línea deja de contar con datos móviles por no haber sido registrada, la aplicación solo podrá utilizarse cuando el usuario se conecte a una red WiFi, una situación que también afectaría a otras plataformas como servicios de mensajería, navegación o redes sociales.

El periodo establecido para realizar el registro obligatorio de líneas celulares en México está a punto de llegar a su fecha límite y muchas personas continúan preguntándose cómo corroborar que su línea quedó registrada.

Este trámite inició a principios de 2026 y busca vincular cada número telefónico móvil a la identidad de una persona o empresa con el objetivo de identificar y suspender las líneas anónimas que son utilizadas para realizar delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual. La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el próximo 25 de junio se informará si el plazo para el registro se extiende o se queda como límite el 30 de junio.

¿Cómo saber si su línea celular ya quedó registrada?

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) si se realiza el trámite en línea, la compañía telefónica enviará un folio de confirmación cuando el usuario haya terminado el procedimiento.

El usuario también puede dirigirse al portal de registro habilitado por la CRT, donde se encuentra un listado de todas las prestadoras de servicios telefónicos que operan en México y allí se puede acceder directo a cada compañía.

Una vez dentro de la plataforma de la empresa de telefonía, solo se deben seguir los pasos señalados en la página para consultar si la línea buscada ya está registrada y/o cuántas líneas hay a un mismo nombre.

No registrados podrán seguir utilizando la app bancaria: BBVA

El director de Comunicación e Identidad Corporativa de BBVA México, Mauricio Pallares, indicó que los clientes de la institución podrán seguir utilizando la aplicación móvil del banco aunque no registren su línea telefónica, siempre y cuando mantengan acceso a internet.

Pallares señaló que las transacciones bancarias en BBVA se realizan dentro de la propia aplicación y no dependen de mensajes SMS como mecanismo de autenticación. Por ello, un cliente que conserve acceso a internet podrá seguir realizando operaciones sin inconvenientes, incluso si su línea no está registrada.

CT