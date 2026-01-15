Inapam y Walmart lanzan descuento exclusivo para adultos mayores con su credencial en 2026

Walmart y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) arrancan 2026 con nuevas oportunidades de ahorro para las personas de la tercera edad que presenten su tarjeta en cualquiera de sus sucursales.

Como parte de una estrategia para facilitar el acceso a productos y servicios básicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, el instituto encargado de su bienestar anunció un convenio con la cadena de supermercados Walmart, mediante el cual podrán obtener tarifas preferenciales en algunos productos seleccionados.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios del organismo, las personas adultas mayores que presenten su credencial del Inapam podrán recibir hasta un 7 % de descuento en el área de farmacias durante los primeros 10 días de cualquier mes del año.

El descuento se mantendrá vigente el resto del mes; sin embargo, a partir del día 11 este será del 5 % en cualquier producto del departamento.

Para hacer válida la promoción, basta con acudir a una sucursal de Walmart con la tarjeta del Inapam en buen estado y con los datos legibles. Es importante avisar al colaborador en caja que se desea aplicar el descuento antes de realizar el pago.

Con esta medida, el Inapam busca hacer frente a las dificultades y desigualdades económicas que enfrentan las personas de este sector, garantizando el acceso a productos necesarios para una vida digna y saludable.

No obstante, esta no es la única farmacia que ofrece estos beneficios. Al pertenecer a la misma cadena, Bodega Aurrera también aplica el descuento bajo las mismas condiciones .

Además, existen otras opciones como:

Farmacias Sam’s Club: 5 % de descuento en medicamentos.

Farmacias San Pablo: entre 5 y 7 % de descuento.

Farmacias Similares: 10 % de descuento.

Para conocer todos los beneficios y descuentos disponibles con la tarjeta del Inapam, se puede consultar el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

XP