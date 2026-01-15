Tenencia vehicular CDMX: Fecha límite para obtener el subsidio del 100 % en 2026

Con la llegada de un nuevo año, los trámites y obligaciones fiscales no se hicieron esperar. Con el objetivo de incentivar a que más ciudadanos cumplan con estos pagos, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un subsidio del 100 % en el pago de la tenencia de tu vehículo.

La tenencia es una de las principales obligaciones para quienes poseen un automóvil o una motocicleta, ya que este impuesto anual acredita la propiedad y el uso del vehículo, permitiendo circular sin preocupaciones y bajo los lineamientos legales.

Sin embargo, con el cúmulo de trámites, cubrir económicamente todos estos pagos puede resultar complicado. Por ello, las autoridades capitalinas anunciaron un subsidio del 100 % en la tenencia para apoyar a los conductores.

Si cumples con ciertos requisitos, puedes ahorrarte varios miles de pesos. Aquí te explicamos cómo hacerlo en 2026.

¿Cuánto debe valer mi vehículo para no pagar tenencia en 2026?

Durante los últimos 13 años, para ser acreedor al descuento del 100 % en el pago de la tenencia, el valor del vehículo no debía superar los 250 mil pesos con IVA incluido. No obstante, actualmente encontrar un auto nuevo a ese precio es casi imposible.

Por ello, para 2026, el Gobierno de la Ciudad de México actualizó este límite con el objetivo de que más automovilistas puedan acceder al beneficio , fijando el nuevo valor máximo del vehículo para no pagar tenencia en 638 mil pesos con IVA incluido.

Este ajuste representa un alivio para quienes buscan ahorrar en los trámites vehiculares durante 2026 sin incumplir la ley.

¿Hasta cuándo tengo para obtener el subsidio del 100 %?

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, l a fecha límite para acceder al subsidio del 100 % en la tenencia vehicular es el 31 de marzo de 2026.

Se recomienda realizar el trámite con anticipación, ya que postergarlo puede generar c omplicaciones como sistemas saturados, largas filas o incluso recargos adicionales.

Requisitos para no pagar tenencia vehicular en 2026

Para obtener el subsidio y no pagar tenencia, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Pagar el refrendo vehicular 2026 antes del 31 de marzo

No tener adeudos de tenencias de años anteriores

Contar con tarjeta de circulación vigente o realizar su renovación

Que el valor del vehículo no supere los 638 mil pesos con IVA incluido

Ser persona física o persona moral sin fines de lucro

La tenencia vehicular 2026 no tiene por qué convertirse en un dolor de cabeza. Con el nuevo límite de valor del vehículo y cumpliendo los plazos establecidos , es posible no pagar este impuesto y comenzar el año con un gasto menos.

