Confirman en Hidalgo el primer caso de gusano barrenador en humanos, esto luego de que un paciente masculino de 57 años de edad originario de la región Otomí-Tepehua resultara afectado por este padecimiento, por lo que recibe atención médica de acuerdo con los protocolos establecidos.

¿Qué se sabe del primer caso de gusano barrenador en humanos confirmado en Hidalgo?

La Secretaría de Salud de Hidalgo, encabezada por Vanesa Escalante, indicó que este primer caso de gusano barrenador se informó en sesión extraordinaria del Consejo de Salud realizada el 21 de abril; sin embargo, en ese momento se tenía como probable, por lo que se le dio seguimiento de acuerdo con el protocolo epidemiológico.

El caso fue confirmado el 22 de abril, por lo que se activaron de manera inmediata acciones de prevención y atención mediante vigilancia epidemiológica para contener riesgos.

Se dio a conocer que este padecimiento es causado por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax , que deposita sus huevecillos en heridas abiertas , lo que provoca lesiones graves si no se atienden de manera oportuna.

En Hidalgo, enfatizó la funcionaria, se fortaleció la estrategia de prevención y control con la participación de autoridades federales y estatales, lo que permitió reforzar acciones de vigilancia, control y prevención de esta enfermedad.

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Se destacó que la prevención requiere la participación de los tres órdenes de gobierno, así como de instituciones educativas, el sector salud, productores y la sociedad en general.

¿Cuántos casos de gusano barrenador en humanos hay en México y cuáles son sus síntomas?

Asimismo, se informó que el sistema de vigilancia epidemiológica en el país registra 189 casos probables y 112 confirmados, lo que representa un 59%, con corte a la tercera semana de abril.

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Entre los factores de riesgo se encuentran heridas sin cuidado, falta de higiene, contacto con animales de sangre caliente, dormir al aire libre y condiciones de vulnerabilidad como enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a mantenerse alerta ante síntomas como heridas que no cicatrizan, presencia visible de larvas, dolor intenso, sensación de movimiento en la lesión, mal olor o infecciones , ya que quienes presenten este tipo de síntomas deben acudir de manera inmediata a recibir atención médica.

JM