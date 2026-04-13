Activan centro estratégico para contener el gusano barrenador

El Gobierno de Jalisco y autoridades federales pusieron en operación el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias del Pacífico Centro (COES-PC), con el objetivo de reforzar la vigilancia sanitaria y actuar con rapidez ante posibles casos del gusano barrenador del ganado (GBG).

Lo anterior es posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), lo que permitirá fortalecer las acciones de vigilancia, control y prevención.

El COES-PC —ubicado en las instalaciones de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco)— concentrará y analizará la información generada en campo , a fin de contar con elementos para la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en la estrategia de control de esta plaga que afecta al sector pecuario.

El titular de la SADER, Eduardo Ron, señaló que la estrategia cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, la participación del Gobierno federal y de los 125 municipios, así como de instituciones académicas y organizaciones de productores.

El objetivo es avanzar en la contención del GBG y fortalecer la sanidad animal en el estado , con una posible réplica a nivel nacional, al considerarse un modelo esencial para consolidar la productividad agroalimentaria.

Entre las principales funciones del Centro de Operaciones se encuentran el monitoreo continuo de la situación sanitaria y la disponibilidad de los elementos necesarios para una respuesta inmediata ante sospechas de brotes.

El COES-PC está conformado por un equipo multidisciplinario de médicos veterinarios, ingenieros, biólogos y analistas, quienes darán seguimiento a la información generada en campo.

La puesta en marcha del COES-PC, sumada a la operación de los siete binomios caninos, la participación de productores y la colaboración con instancias federales, consolida a Jalisco con una respuesta oportuna ante los casos confirmados de GBG.

Esto protege no solo la producción, sino también la salud pública y el desarrollo económico del estado.

Para saber más

El Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias del Pacífico Centro (COES-PC) es un espacio que servirá para coordinar decisiones rápidas y eficaces ante crisis sanitarias, brotes epidemiológicos o desastres .

SV