Llegan a Chiapas más de 700 mil dosis para eliminar el gusano barrenador

Chiapas registraba hasta el pasado martes 124 casos activos de gusano barrenador del ganado, que ya fueron atendidos y el proceso de "inactivación" se realizará en unos días, aseguró en el municipio de Pichucalco, Abel Rosas Téllez, coordinador regional de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (Senasica).

En ese acto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inició la entrega de 717 mil dosis de ivermectina para contrarrestar la plaga del gusano barrenador en la región.

La distribución será de 4 mil 805 paquetes en beneficio de 10 mil 835 productores, de los cuales, mil 631 son mujeres, como parte del compromiso institucional para apoyar al sector productivo.

El mandatario agregó que las Fuerzas Armadas y las autoridades zoo sanitarias mantienen activos los filtros de vigilancia en distintas regiones de Chiapas para evitar riesgos y proteger el hato ganadero estatal.

En la reunión, Rosas Téllez afirmó que en Chiapas se tienen más de seis mil 400 casos atendidos de gusano barrenador.

De esos, quedan activos 124, que se resolverán en unos días, lo que demuestra que 6 mil 288 casos ya están cerrados, es decir, más del 90 por ciento de los atendidos y que es notificado.

Esos resultados se han obtenido mediante la coordinación; es una tarea que comparten el gobierno federal con estatal y se agrega el gobierno municipal.

A esa campaña de emergencia se ha integrado el área de Bienestar de Sembrando Vida para llegar con mejor información, mayor difusión para la prevención principal de "las gusaneras".

Están presentes, añadió el funcionario, aunque no se debe quitar el dedo en esa emergencia de que con prevención se pueden evitar "las gusaneras".

Este tipo de proyectos de entrega de insumos, como la ivermectina, son parte de los trabajos preventivos y de atención.

Así se pueden reducir incidencias hacia la erradicación de esa enfermedad que se sabe no será a un plazo corto.

"Será así, pero no hay lugar para doblegarse ni agacharse, sino mantener la lucha contra esa plaga", enfatizó Rosas Téllez.

MF