Gusano barrenador afecta a 214 animales en Hidalgo: ¿hay riesgo?

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón Gonzáles Pérez, informó que un total de 214 animales de varias especies han sido afectados por el gusano barrenador en el estado de Hidalgo , son en 36 municipios donde se han reportado dichos casos.

El funcionario detalló que la plaga ha afectado a 187 bovinos; además, se han registrado 14 caninos con este padecimiento, cinco equinos, cuatro porcinos y cuatro ovinos, distribuidos en 36 demarcaciones. Indicó que el municipio de Huejutla es el que registra el mayor número de casos, con 19; seguido de La Misión, con 17; mientras que Tlanchinol reporta ocho, Tenango de Doria seis y Huautla cinco casos.

En casi cuatro semanas se han sumado 229 contagios de gusano barrenador en territorio hidalguense, el cual se ha expandido a perros de la calle, de acuerdo con el secretario.

Precisó que, pese a la presencia de esta plaga, no se han reportado muertes entre los animales afectados, ya que se les ha brindado atención veterinaria oportuna, lo que ha permitido su recuperación y evitar una mayor propagación.

Para evitar el pánico entre los productores y consumidores locales, enfatizó que la situación está bajo control y no representa un riesgo para la salud pública alimentaria. Explicó que el gusano barrenador se desarrolla a partir de heridas o lesiones en el ganado, por lo que es necesaria la atención inmediata para evitar que se extienda a más animales. “No hay que alarmarnos, no es de alto riesgo, sí hay que cuidar las heridas', declaró el funcionario”.

Además, aclaró que los animales que reciben tratamiento oportuno logran recuperarse por completo y continúan su ciclo productivo con normalidad: “El que es para carne, se puede consumir, el que es para leche, puede producir la leche y no pasa alguna consecuencia para los humanos que lo consumamos”.

Asimismo, resaltó que, aunque entidades vecinas como Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí han registrado casos, las acciones preventivas implementadas desde 2024 permitieron que Hidalgo se mantuviera durante 15 meses libre de esta plaga.

Finalmente, señaló que actualmente se mantiene coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como con la Secretaría de Agricultura federal y el Comité Pecuario, con el objetivo de reforzar la vigilancia en todos los municipios del estado.

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KR