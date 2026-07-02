Gilda Lozoya denuncia que su detención en el AICM fue un 'asunto político'

Para Gilda "N", su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando regresaba de Europa es un asunto político.

Aparentemente tranquila, la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, intervino durante la audiencia en la cual fue presentada después de haber sido detenida en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez".

Ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, la mujer afirmó que su familia está siendo utilizada con la finalidad de presionar a su hermano.

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"Yo creo que este es un caso político donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano".

Con blusa y chamarra, Gilda Susana refirió que salió del país una semana para atender un asunto familiar. "Y regresé porque aquí está mi familia y estoy aquí con las ganas de cooperar; cuando salí del país, lo hice sin problemas".

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"Quiero recalcar dos puntos: salí del país porque esta orden de aprehensión no se me había notificado y estoy aquí para cooperar”, expresó.

Al concluir esta audiencia, no se sabía a dónde iba a ser trasladada Gilda "N" para su resguardo en espera de resolverse su situación jurídica.

JM