Gilda "N", hermana de Emilio Lozoya , fue presentada esta tarde ante la jueza de control del Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, electa por voto popular, después de ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados.

Vestida con una blusa, chamarra negra y lentes, la mujer se encuentra en el banquillo de los acusados donde alguna vez, no hace mucho tiempo, estuvo su hermano, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la primera parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Sí, acepto", fueron las primeras palabras que expresó luego de que dicha juzgadora le preguntó si aceptaba ser representada por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Ana Lilia Sánchez Villalobos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Minutos antes de las 15:00 horas empezó la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, donde se espera que los representantes de la FGR le imputen el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero el abogado Rojas Pruneda pidió un receso de dos horas para revisar de forma preliminar 70 mil fojas de la acusación que le entregó la Fiscalía General de la República, así como su clienta; esto le fue concedido, por lo que la diligencia se reanudará a las 17:00 horas.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Se espera que durante la audiencia, los representantes de la FGR hagan la acusación formal contra Gilda "N" por el delito de operaciones con recursos de procedencia (lavado de dinero), y pida la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el caso Agronitrogenados.

JM