Quién es y de qué acusan a Gilda Susana, hermana de Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el caso Agronitrogenados con la detención de Gilda “N”, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La mujer fue arrestada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y será presentada este jueves ante un juez de control en el Reclusorio Norte.

De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación (PJF), Gilda Susana enfrenta una acusación por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la causa penal 211/2019, relacionada con las investigaciones del caso Agronitrogenados.

¿Por qué fue detenida Gilda “N”?

El caso Agronitrogenados está relacionado con la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes que el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, realizó a Altos Hornos de México (AHMSA), dirigida por el empresario Alonso Ancira Elizondo, en 2013.

La FGR, entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, acusó a Emilio Lozoya de recibir un soborno de alrededor de 3.4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira, derivado de la compra de la planta chatarra por un monto de 275 millones de dólares.

Sin embargo, un juez de control dejó sin efecto dicha acusación por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya, sin que el exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto pagara ningún dólar de reparación, al considerar que el acuerdo reparatorio que firmó Alonso Ancira Elizondo, también acusado en este caso, beneficiaba también a Lozoya.

Cabe recordar que Ancira Elizondo estableció con el Gobierno federal un pago de más de 200 millones de dólares, como reparación del daño en el caso Agronitrogenados.

No obstante, la causa penal contra Lozoya se puede reactivar en caso de que el empresario Alonso Ancira no cumpla con el pago.

Pero la orden de aprehensión contra Gilda Susana, por este caso, se mantuvo vigente y de manera sorpresiva la FGR decidió cumplimentarla, pese a los recursos judiciales interpuestos por la hermana de Emilio Lozoya.

Gilda Susana es señalada por la Fiscalía General de la República de crear un esquema, junto con su hermano Emilio y el empresario Alonso Ancira Elizondo, destinado a operar recursos de procedencia ilícita con la finalidad de ocultar su origen destino y beneficiario final de los mismos.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/0O3QZt8mD9— FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

Específicamente, la FGR acusa que Gilda Susana, realizó actos con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa "Tochos Holding Limited", a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano Emilio Ricardo Lozoya Austin,

Según la investigación que realizó, del 12 junio al 28 de noviembre de 2012, la mujer recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira, y transfirió una cantidad menor a diversa persona.

De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Gilda Susana Lozoya Austin está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que se le realizó sobre una cuenta abierta en un banco suizo a través de una empresa fachada propiedad de su hermano, de la cual se transfirieron recursos para financiar la compra de una residencia en Lomas de Bezares, inmueble al que la FGR logró aplicar la extinción de dominio.

¿Quién es Gilda Susana?

Gilda Susana es hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, e hija del exfuncionario priista Emilio Lozoya Thalmann , quien ocupó diversos cargos durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

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Aunque durante años mantuvo un perfil alejado de la vida pública, su nombre cobró relevancia al ser vinculado con las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht, al igual que el de su madre, Gilda Margarita Austin.

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