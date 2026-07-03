Sheinbaum asegura que no hay temor para visitar Michoacán

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este viernes que no existe temor para visitar Michoacán y destacó que su administración mantiene presencia en zonas con seguridad crítica del país.

En su conferencia de prensa de hoy, celebrada en Morelia, la Mandataria fue cuestionada por la prensa sobre el porqué no ha visitado recientemente el municipio michoacano.

En su respuesta, Sheinbaum defendió que la atención de su gobierno en las regiones con mayores problemas de seguridad no depende solo de su presencia, sino de las acciones de dependencias federales, con la realización de operativos, reuniones con autoridades locales y el desarrollo de programas sociales.

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Sheinbaum destaca coordinación con Grecia Quiroz

La Presidenta informó que mantiene comunicación constante con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quien asumió el cargo en noviembre de 2025 tras el asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo.

"No he estado en las zonas críticas. He estado ahí con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia. Estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado de inmediato se atiende" , afirmó.

Sheinbaum destacó que su administración construye un cuartel para la Policía Municipal de Uruapan a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz y analiza apoyar la construcción de un espacio deportivo para el municipio.

La Presidenta explicó que su agenda contempla recorridos por todo el país, por lo que la presencia del Gobierno federal también recae en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quienes, dijo, han acudido en varias ocasiones a Michoacán y han sostenido reuniones con presidentes municipales.

"Vamos a seguir visitando Michoacán. La presidenta va a todo el país, pero está la presencia del general secretario y del secretario de Seguridad, que han asistido cerca de tres o cuatro veces a Uruapan" , señaló.

Respecto a la estrategia contra la extorsión, Sheinbaum reconoció que se trata de un delito complejo que requiere no solo la captura de líderes criminales, sino también labores de inteligencia y la colaboración ciudadana.

"El tema de la extorsión es un tema complejo… requiere un trabajo de mayor inteligencia y participación de la ciudadanía. Ahora, con la ley contra la extorsión, ya no es necesario denunciar directamente ante la fiscalía; con una denuncia anónima se atiende de manera directa ", sostuvo.

La Mandataria añadió que durante su gira por Michoacán visitará Cherán para supervisar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, compromiso que calificó como el primero que asumió para la entidad.

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MB

