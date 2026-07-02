FGR detiene a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su relación en el caso de corrupción denominado Agronitrogenados.

El caso se remonta a 2014, cuando Petróleos Mexicanos compró la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la empresa estatal.

La Fiscalía General de la República de México (FGR) sostiene que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero.

En un comunicado, la institución informó que agentes federales cumplieron una orden de aprehensión en contra de Gilda Lozoya en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

La FGR afirmó que la acusada "probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita" y ratificó que la investigación la vincula con dicho caso.

Según la Fiscalía, la mujer pudo "convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio 'N'".

La entidad agregó que, de acuerdo con su investigación, "los recursos recibidos" podrían derivar de "un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida".

Por último, la FGR informó que la detenida quedó a disposición de una juez federal, quien determinará su situación jurídica.

La detención ocurre mientras el exdirector de Pemex (2012-2016), Emilio Lozoya, continúa enfrentando procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, los cuales sigue bajo prisión domiciliaria.

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MB