Gianni Infantino reacciona al fallecimiento de cuatro personas en festejos de Ciudad de México

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, lamentó la muerte de cuatro aficionados durante las celebraciones del triunfo de la Selección Nacional frente a Ecuador en la Ciudad de México (CDMX).

Como es tradición, miles de aficionados salieron a las calles de la capital para festejar el resultado favorable del Tri y su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026; sin embargo, en esta ocasión el saldo posterior al partido fue de cuatro muertos.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, informó que tres de los casos fueron muertes por asfixia que ocurrieron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, donde tuvo lugar la celebración masiva. Se trató de un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48. Dos de las personas provenían del Estado de México y una de la Ciudad.

El cuarto deceso se trató de un hombre de unos 30 años, quien presentó sangrado de tubo digestivo y epilepsia, cuya identidad permanecía desconocida hasta ayer. Más tarde la fiscalía indicó que se investiga preliminarmente una intoxicación.

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"El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años, de identidad todavía desconocida, que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación", informó la secretaria.

Presidente de la FIFA lamenta muerte de aficionados en CDMX

Ante los hechos, Gianni Infantino lamentó lo sucedido en un breve mensaje compartido en redes sociales.

"Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana. En nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz" , escribió Infantino.

Según cifras oficiales, alrededor de 1.4 millones de personas salieron a celebrar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, en distintos puntos de la capital. Tan solo en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución se concentraron cerca de 485 mil personas.

El Gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada desplegó a más de 35 mil servidores públicos para atender la jornada.

Descartan cancelar festejos en el Ángel de la Independencia tras muertes de aficionados

Tras los decesos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que instruyó fortalecer el protocolo de protección civil, de salud y seguridad que se aplicará para el partido de la Selección Nacional programado el domingo.

En conferencia, la mandataria refirió que la muerte de estas personas —al menos en tres de los casos— no fue por un tema de alcohol, sino por asfixia, probablemente ante "la oleada de gente" que se encontraba en la zona. No obstante, indicó que esperarán a tener los resultados de la investigación que hará la fiscalía local.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina aseguró que no se prohibirán los festejos en el Ángel de la Independencia ni tampoco se contempla colocar vallas en Paseo de la Reforma para impedir el paso de la gente, pues consideró que esto no resolvería el problema de las aglomeraciones.

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"El Ángel es un símbolo de fiesta, de festejo después de cada momento importante, sobre todo después de los eventos deportivos y más aún en el Mundial. Así que, esto significa que no podemos decir: 'Ya no va a haber festejo en el Mundial', porque esto se da de manera natural y siempre habrá miles y miles festejando en ese lugar", aseguró.

Por la noche, la fiscalía capitalina informó que inició cuatro carpetas de investigación por los fallecimientos ocurridos la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y se esclarecen las causas de muerte.

Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias por los fallecimientos e informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para brindar acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas.

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MB

