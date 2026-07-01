México vs Inglaterra: ¿Todavía hay boletos para los octavos de final del Mundial 2026?

La selección nacional se prepara para su siguiente compromiso. El encuentro de México vs. Inglaterra definirá el pase a la siguiente ronda y ha generado dudas sobre si todavía hay boletos para este partido de los octavos de final del Mundial 2026. Este evento se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, marcando la última presentación del equipo local en la capital.

El conjunto europeo aseguró su lugar este miércoles 1 de julio tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo (RDC). Con este resultado, los británicos confirmaron su viaje a la Ciudad de México para medirse ante el cuadro anfitrión. La confirmación del rival incrementó las consultas en las plataformas de boletaje.

Disponibilidad de los boletos para el México vs. Inglaterra

De acuerdo con la página oficial de tickets de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), las entradas generales para los encuentros en territorio mexicano se agotaron durante las primeras fases. Sin embargo, según diversos medios, existe la posibilidad de que habilite ventanas de comercialización de última hora conforme se definen los cruces de eliminación directa.

Los reglamentos establecen que las federaciones participantes reciben entre un 6% y un 8% del aforo total. Esta normativa abre la posibilidad de que se liberen asientos adicionales en los próximos días a través del portal oficial, destinados a los seguidores de ambas escuadras.

Alternativas y mercado secundario

Para quienes no lograron adquirir pases en las etapas iniciales, el mercado secundario tiene boletos a la venta con tarifas superiores. En los sitios de reventa, los costos registraron incrementos significativos debido a la alta demanda por ver al equipo local en la fase eliminatoria.

Los precios varían dependiendo de la ubicación; sin embargo, plataformas especializadas en la reventa de boletos como Stubhub muestran que los precios parten desde los 89 mil 983 pesos mexicanos, mientras que muchos otros superan los 100 mil pesos.

Con el incremento de la demanda tras conocer a los equipos que se enfrentarán en el partido 92 del Mundial 2026, en la plataforma los boletos más costosos alcanzan los 349 mil 344 pesos.

Cabe señalar que las autoridades sugieren a los aficionados utilizar únicamente los canales de reventa avalados por la FIFA para evitar fraudes.

¿Cuándo juega México vs. Inglaterra?

El partido, catalogado como el número 92 del calendario mundialista, iniciará a las 18:00 horas, tiempo del centro. Las puertas del recinto abrirán con anticipación para facilitar el ingreso de los más de 80 mil espectadores esperados.

El ganador avanzará a los cuartos de final, manteniendo el objetivo de levantar el trofeo. Mientras tanto, algunos seguidores continúan monitoreando los sitios web en busca de una oportunidad para presenciar este evento deportivo en vivo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB