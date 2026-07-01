Alertan sobre la necesidad de proteger a menores de abusos tras terremotos en Venezuela

En medio de la respuesta de atención humanitaria tras el doble terremoto en Venezuela que ha dejado a miles de familias afectadas, este miércoles la ONG global Plan alertó de la importancia de proteger a la niñez y a la adolescencia, especialmente a las niñas ante el riesgo de abusos en los albergues.

De acuerdo con las cifras oficiales, los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que se registraron el pasado 24 de junio con apenas unos segundos de diferencia han dejado al menos mil 943 personas muertas, un número no precisado de desaparecidos y miles de damnificados debido al colapso de centenares de edificios.

Plan International recordó este miércoles en un comunicado que, según las estimaciones de Unicef, unos 680 mil niños y niñas se encuentran entre las 1.8 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en Venezuela.

Mantente informado: Venezuela sigue sin actualizar número de desaparecidos a una semana del terremoto

Miles de familias que perdieron sus hogares se han trasladado a albergues temporales y espacios colectivos donde la niñez enfrenta riesgos específicos que requieren atención prioritaria, dijo la ONG global.

"En los albergues, básicamente está todo el mundo junto: hombres, mujeres, niñas y niños. No hay servicios sanitarios separados: uno para mujeres y niñas, uno para hombres", dijo la consultora de Plan International en Venezuela, Geraldine Gómez.

Esta situación en los albergues y en viviendas hacinadas intensifica los riesgos a la violencia y el abuso sexual, especialmente de las niñas y adolescentes.

"En uno de los albergues conocí a dos mujeres de una misma familia que se turnan para descansar: tienen dos colchonetas juntas y, mientras una cuida a los niños, la otra duerme. Una de ellas me contó que a veces tiene miedo de quedarse dormida, porque teme que se lleven a su hija, y que ni siquiera puede dejar que su niña vaya sola al baño", relató Gómez.

Es por esto que Plan afirmó que la respuesta humanitaria a toda la población afectada debe priorizar, desde el primer momento, la protección de la niñez: espacios seguros y diferenciados, apoyo psicosocial, prevención de la violencia de género, reunificación familiar y continuidad educativa.

"En situaciones de emergencia, la niñez queda especialmente expuesta, porque pierde los espacios que la protegían, al no tener un lugar donde simplemente ser niñas y niños, y terminan presenciando todo el peso emocional que cargan los adultos. Si no se prioriza su protección desde el inicio, las consecuencias se verán a corto y largo plazo" , afirmó Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International para las Américas.

Plan International dijo que hasta el momento distribuye kits de higiene y artículos esenciales para el hogar, brinda apoyo psicosocial y espacios seguros en escuelas y comunidades de dos estados de Venezuela, y además prepara actividades de educación en emergencias y atención primaria de salud.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB