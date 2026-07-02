La tormenta tropical “Douglas” ya es una realidad en el Océano Pacífico . Si te preguntas si tus planes están en riesgo o si habrá lluvias intensas en México, aquí te explicamos su trayectoria exacta y qué dicen las autoridades meteorológicas hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, confirmaron la formación de este nuevo sistema durante la tarde del miércoles, manteniendo un monitoreo constante de su evolución.

Este fenómeno meteorológico nació a partir de la intensificación de la depresión tropical Cuatro-E , la cual logró organizar su circulación y ganar fuerza rápidamente mientras se desplazaba en alta mar, lejos de las zonas costeras.

Con este reciente desarrollo atmosférico, “ Douglas” se convierte oficialmente en el cuarto ciclón con nombre de la activa temporada de huracanes 2026 , marcando un inicio de julio bastante dinámico en materia meteorológica.

Cabe recordar que, anteriormente, esta misma cuenca oceánica ya había presenciado la formación de las tormentas “Amanda”, “Boris” y “Cristina”, todas ellas desarrolladas durante el transcurso del pasado mes de junio sin causar estragos mayores.

¿Qué tan cerca está de México?

De acuerdo con el reporte más actualizado, el centro del ciclón se localiza a unos mil 960 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas , un popular destino turístico que se mantiene bajo vigilancia preventiva.

Esta considerable distancia respecto al extremo sur de Baja California Sur brinda un amplio margen de tranquilidad para la población local, ya que el sistema no interactúa directamente con el territorio nacional .

Las autoridades de la Conagua han sido muy claras en sus comunicados oficiales: por su extrema lejanía y su trayectoria actual, el sistema no representa ninguna amenaza para tierra firme ni para las costas mexicanas.

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En cuanto a su intensidad, los vientos máximos sostenidos de la tormenta alcanzan los 65 kilómetros por hora, acompañados de algunas ráfagas de mayor fuerza que agitan las aguas profundas del océano.

Además, los meteorólogos detallaron que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 150 kilómetros desde el centro del fenómeno climático, abarcando una zona marítima donde la navegación debe tomar precauciones.

Trayectoria y pronóstico para los próximos días

El desplazamiento inicial del ciclón es hacia el norte, avanzando a una velocidad constante de 11 kilómetros por hora sobre el mar, impulsado por las corrientes atmosféricas predominantes en esa región del Pacífico.

Los modelos de pronóstico meteorológico indican que la tormenta mantendrá este rumbo sostenido durante todo el jueves, para luego dar un giro gradual hacia el noroeste a medida que avance la semana.

Se espera que el sistema permanezca sobre aguas abiertas en todo momento , alejándose cada vez más de las costas nacionales y adentrándose en zonas oceánicas donde las temperaturas del agua son menos cálidas.

Debido a estas condiciones ambientales menos favorables, los expertos anticipan que “ Douglas” comenzará a debilitarse pronto , perdiendo su organización convectiva y disminuyendo la velocidad de sus vientos sostenidos de forma progresiva.

De hecho, la proyección oficial del NHC sugiere que la tormenta podría degradarse significativamente y convertirse en un simple ciclón postropical hacia las últimas horas del viernes, concluyendo así su ciclo de vida.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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