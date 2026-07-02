Fiscalía de Guanajuato condena a 113 años de prisión a médico que violó y asesinó al niño Mateo

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo un fallo condenatorio de 113 años, 4 meses y 15 días de prisión contra Christian Augusto Jafet "N", declarado culpable por los delitos de violación, homicidio calificado y desaparición cometida por particulares agravada en agravio de Mateo, un niño de 12 años.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2025, cuando el menor salió de su escuela, ubicada en la colonia Las Mandarinas, en León, con dirección a su domicilio. Antes de llegar, fue privado de la libertad, agredido sexualmente y posteriormente asesinado con un arma de fuego por el ahora sentenciado, quien ejercía como médico. Después del crimen, trasladó el cuerpo al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, con la intención de ocultarlo.

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El juicio oral inició el 2 de marzo de 2026 y se extendió durante casi cuatro meses. Durante ese periodo, la Fiscalía presentó pruebas sustentadas en tecnología forense, dictámenes científicos, investigaciones de campo y los testimonios de más de 90 personas, con lo que acreditó la responsabilidad del acusado en los tres delitos.

Tras analizar las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio por unanimidad y desestimó los argumentos presentados por la defensa.

Asimismo, se impuso una multa por 492 mil 559 pesos y por reparación del daño 745 mil 798 pesos; que en suma ascienden a más de un millón doscientos mil pesos.

Fiscalía buscó garantizar justicia para la víctima y su familia

La Fiscalía informó que durante todo el proceso rechazó cualquier mecanismo que permitiera una terminación anticipada del caso o beneficios legales para el responsable, con el propósito de buscar la máxima sanción contemplada por la ley y garantizar justicia para la víctima y su familia.

La institución también señaló que brindó acompañamiento integral a los familiares del menor y destacó que esta resolución representa un precedente en la lucha contra la violencia ejercida en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, así como contra la impunidad en Guanajuato.

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NA