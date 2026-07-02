La Ley Merlín, una iniciativa en la capital que busca garantizar que los animales virales disfruten las ganancias económicas que generan. El Congreso de la Ciudad de México recibió esta propuesta impulsada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano. Su objetivo es proteger a los seres sintientes frente a las nuevas dinámicas de comercialización digital.

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La inspiración detrás de esta reforma es el famoso Pato Merlín, un ave que se convirtió en celebridad durante el Mundial 2026. Su carisma lo llevó a protagonizar campañas publicitarias y programas de televisión.

¿Qué propone exactamente la Ley Merlín?

Esta iniciativa busca modificar el Artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. La meta no es prohibir que las mascotas participen en actividades comerciales, sino asegurar que reciban un trato justo. Si un animal genera valor económico mediante su imagen, una parte de esos ingresos deberá destinarse a su cuidado. Esto marca un precedente en la defensa de los derechos animales frente a la monetización.

Los recursos obtenidos por la fama del animal deberán invertirse en aspectos fundamentales para su calidad de vida, como:

Alimentación especializada y atención médico-veterinaria.

y atención médico-veterinaria. Rehabilitación y enriquecimiento ambiental.

y enriquecimiento ambiental. Cuidados para una vejez digna.

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Hasta ahora, las leyes capitalinas solo protegían a los animales del maltrato y el abandono. Sin embargo, existía un vacío legal sobre qué sucede cuando ayudan a generar riqueza para sus familias.

El futuro de las mascotas virales

Aunque la propuesta nació por el furor del ave mundialista, la ley aplicará para cualquier especie que participe en proyectos audiovisuales o redes sociales. Es una respuesta directa a la era de los influencers animales.

La iniciativa será turnada a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y posible aprobación. De concretarse, la capital mexicana daría un paso gigante hacia una convivencia más ética con nuestros compañeros de vida.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS