El exfuncionario de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, habría sido detenido en Arizona, Estados Unidos, según información que circula en varios medios.

Se trata de uno de los funcionarios de Sinaloa que, junto al gobernador con licencia de dicho estado, Rubén Rocha Moya, fue acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pasado 29 de abril .

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la gestión de Rubén Rocha Moya de 2023 a 2024. El Departamento de Justicia de EU lo acusa de conspiración e importación de narcóticos y posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, así como de conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos .

El exfuncionario encabezó la seguridad del estado del norte durante un periodo marcado por múltiples confrontaciones internas entre varias facciones del crimen organizado.

En septiembre de 2023, después de que Cristóbal Castañeda Camarillo dejara el cargo, Gerardo Mérida fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ; sin embargo, en diciembre de 2024 presentó su renuncia, convirtiéndose en el segundo titular de esta dependencia en abandonar su puesto durante la administración de Rocha Moya.

Mérida Sánchez habría sido detenido en Arizona, aunque no exista información oficial al respecto, y podría enfrentar cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión.

Las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve sujetos

El pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una serie de imputaciones formuladas en contra de diez funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa; además de tráfico de drogas y armas a Estados Unidos . Entre los implicados se encuentran:

Rubén Rocha Moya

Gerardo Mérida Sánchez

Enrique Inzunza Cazarez

Enrique Díaz Vega

Damaso Castro Zaavedra

Marco Antonio Almanza Avilés

Alberto Jorge Contreras Núñez

José Antonio Dionisio Hipólito

Juan de Dios Gámez Mendivil

Juan Valenzuela Millán

La apertura de la acusación formal contra estos diez actores de la vida pública mexicana fue realizada por el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Te recomendamos: México recibe 26 millones de turistas extranjeros en 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF