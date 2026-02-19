El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución pública cuyo objetivo es promover el bienestar y elevar la calidad de vida de las personas de 60 años o más, mediante programas y beneficios orientados a su desarrollo integral y a su participación activa en los ámbitos social y económico del país.

Entre los apoyos más destacados que ofrece el INAPAM se encuentran descuentos de hasta 50% en diversos servicios y productos, como atención médica, transporte, alimentos, vestimenta y actividades culturales o recreativas. Estos beneficios también contemplan tarifas preferenciales en viajes, mejores condiciones durante los traslados y, en ciertos casos, facilidades especiales al momento de abordar.

Si bien no todas las aerolíneas mantienen descuentos permanentes para personas adultas mayores, algunas han implementado esquemas específicos de apoyo. En ese sentido, Aeroméxico conserva vigente un convenio con el INAPAM, lo que permite a sus beneficiarios acceder a tarifas preferenciales en boletos de avión durante 2026.

Requisitos para obtener descuento en Aeroméxico

De acuerdo con las condiciones de la aerolínea, las personas mayores de 60 años que cuenten con credencial INAPAM vigente pueden obtener un descuento de hasta 15% sobre la tarifa base de sus boletos.

Para hacer válido este beneficio, el trámite debe realizarse exclusivamente a través del Call Center de Aeroméxico, al número (55) 5133 4000.

El descuento aplica tanto para personas de nacionalidad mexicana como para extranjeras con residencia legal en el país, siempre que acrediten su edad y presenten su credencial INAPAM vigente. La promoción es válida para viajes sencillos o redondos dentro de las familias tarifarias públicas Clásica, AM Plus y Premier, en clases seleccionadas.

No obstante, el beneficio no es aplicable en la tarifa Básica, ni en tarifas grupales, paquetes Gran Plan o compras efectuadas directamente en el portal aeromexico.com.

Asimismo, no es acumulable con otras promociones y únicamente puede utilizarse en vuelos operados por Aeroméxico y Aeroméxico Connect. Quedan excluidos los vuelos en código compartido y aquellos operados por aerolíneas asociadas a SkyTeam.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

Para acceder a este y otros beneficios, es indispensable contar con la credencial del INAPAM, cuyo trámite es gratuito. Las personas solicitantes deben tener 60 años cumplidos y presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Teléfono de contacto de emergencia

Una fotografía reciente tamaño infantil, con fondo blanco

Una vez entregada la documentación completa, la credencial suele emitirse de manera inmediata. El trámite se realiza en los módulos del INAPAM, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Con este convenio, Aeroméxico y el INAPAM fortalecen las alternativas de movilidad para las personas adultas mayores, al facilitar el acceso a viajes aéreos en condiciones preferenciales durante 2026.

YC