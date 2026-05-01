Gabinete de Sheinbaum tiene otro cambio: Julio Berdegué deja la Secretaría de Agricultura

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum sacudió nuevamente su equipo de trabajo con la salida de Julio Berdegué de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El funcionario sinaloense confirmó este viernes su renuncia mediante sus redes sociales, donde agradeció a la mandataria la oportunidad de servir al país durante los primeros meses de su administración.

Columba Jazmín López Gutiérrez toma las riendas de la dependencia de manera inmediata para garantizar la continuidad de los proyectos agropecuarios, mantener la estabilidad del sector y calmar la incertidumbre de los mercados.

Berdegué no abandona el gobierno federal, sino que asume un rol fundamental en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) . Este movimiento estratégico busca fortalecer la posición de México frente a las autoridades norteamericanas en un momento de alta presión diplomática, económica y de seguridad fronteriza.

Querida Presidenta @Claudiashein:



Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales.— Julio Berdegué (@JulioBerdegue) May 2, 2026

¿Quién es Columna Jazmín López, la nueva titular de la Sader?

Columba Jazmín López Gutiérrez llega a la Sader tras desempeñarse exitosamente como Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural. Su nombramiento representa un cambio de enfoque hacia el fortalecimiento de los programas sociales vinculados al campo, la soberanía alimentaria y la producción nacional a pequeña escala.

Berdegué aseguró que ya dialogó con su sucesora para ofrecerle toda su colaboración, compartir los diagnósticos actuales y lograr una transición ejemplar sin contratiempos operativos que afecten a los agricultores.

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Los retos para la nueva secretaria incluyen mantener el presupuesto del sector agropecuario, optimizar los recursos existentes y enfrentar las crecientes demandas de los productores nacionales.

Especialistas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas advierten que el plan gubernamental de reducir el déficit fiscal limitará drásticamente el margen de maniobra financiera para nuevos proyectos.

López Gutiérrez debe equilibrar la estricta austeridad gubernamental con la necesidad urgente de impulsar la competitividad del campo mexicano frente a las importaciones extranjeras.

¿Por qué ocurre este cambio ahora?

Este ajuste en el gabinete responde a dos factores críticos que convergen en la agenda nacional: la inminente revisión del T-MEC y el complejo panorama político que atraviesa el estado de Sinaloa . Estados Unidos presiona fuertemente a México con acusaciones formales contra diversos funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.

Aunque el gobierno federal defiende la falta de pruebas contundentes y rechaza el injerencismo, mover a Berdegué —originario de Sinaloa— hacia un área de negociación internacional despresuriza la política interna y aprovecha al máximo su experiencia técnica.

Eventos previos, como la reciente renuncia de Santiago Nieto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para unirse a la Secretaría de Economía, demuestran que Sheinbaum reconfigura todo su equipo de cara al tratado comercial.

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La revisión del T-MEC funciona como una evaluación obligatoria donde los tres países deciden si mantienen, modifican o cancelan las reglas comerciales que rigen sus importaciones, exportaciones y normativas laborales.

¿Qué es la revisión del T-MEC y por qué es importante?

El proceso funciona como una evaluación programada donde México, Estados Unidos y Canadá analizan el rendimiento del tratado de libre comercio. Resulta vital porque define las reglas exactas de exportación e importación, impactando directamente la economía, la inversión extranjera y la generación de empleos en los tres países.

JM