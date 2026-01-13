El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, sostuvo una reunión en Tampico con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y en Veracruz con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, ambas con la presencia de líderes ganaderos y la participación del cuerpo directivo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encabezado por el director en jefe, Javier Calderón Elizalde.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el propósito de dichas reuniones de trabajo fue acordar un plan de acción especial para contener y controlar el avance del gusano barrenador del ganado (GBG) en el centro y norte de Veracruz y en Tamaulipas, con acciones inmediatas a implementarse en las próximas semanas.

En ese sentido, explicó que las medidas acordadas incluyen el refuerzo del control de la movilización de ganado, 20 nuevas brigadas de campo para ampliar la cobertura, sumando un total de 170 personas, el aumento en la liberación de moscas estériles, capacitación y aumento en el número de trampas.

