En el marco del Día del Trabajo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la primavera laboral llegó para quedarse; por ello, anunció un acuerdo para que todas y todos los trabajadores del Estado ganen al menos el salario medio del IMSS del 2024 y sus incrementos sean por encima de la inflación; además, firmó el acuerdo constitucional para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales y para la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación, como parte de las acciones para seguir avanzando en los derechos laborales de las y los mexicanos.

Sheinbaum destaca el trabajo de la 4T por el bien de las y los trabajadores

“La Cuarta Transformación representa gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros fuimos elegidos por la gente y representamos también gobiernos para las y los trabajadores de México. Es una visión completamente distinta; nosotros pensamos que si se apoya abajo, a México le va a ir mejor. Tiene una frase: Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo y la cual dedicó a las y los trabajadores de México y a sus conquistas laborales.

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La jefa del Ejecutivo Federal destacó las acciones de la Cuarta Transformación en materia de empleo: el incremento salarial, la desaparición del outsourcing, la mejora en las pensiones, la justicia laboral, la democracia sindical, la implementación de la seguridad social para todos los trabajadores de plataformas, la reestructuración de más de 5 millones de créditos impagables del Infonavit y Fovissste, y elevar a rango constitucional la prohibición de la brecha salarial por razones de género: “A trabajo igual, salario igual”.

1 de mayo: La lucha por los derechos laborales que hoy son fundamentales

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que el 1 de mayo es memoria viva de aquellos que lucharon para conquistar derechos laborales que hoy son fundamentales. Detalló que el neoliberalismo fue un modelo que dio la espalda a las personas trabajadoras de México, mientras que con los Gobiernos de la Transformación los derechos laborales se han convertido en el centro de la política pública, lo que se refleja con datos concretos, como:

Que en el neoliberalismo alcanzaba para 0.78 canastas básicas, mientras que, con la Transformación, a marzo de 2026, alcanza para 1.91 canastas básicas.

Como parte de las acciones para brindar justicia a víctimas y familiares de Pasta de Conchos, hoy se asume como una responsabilidad histórica, se han localizado 31 mineros y se han entregado 25 de ellos.

En los últimos siete años se eliminó la subcontratación con lo que 3 millones de personas trabajadoras fueron reconocidas por sus verdaderos empleadores, asimismo el Reparto de Utilidades (PTU) en 2025 tuvo un incremento acumulado de 150 por ciento, se repartieron 259 mil millones de pesos (mdp).

La tasa de desocupación tuvo una reducción de 3.7 a 2.4 por ciento en el periodo de 2018 a 2026.

13.5 millones de personas salieron de la pobreza, de ellos, 6.6 millones gracias a la política salarial.

Se reformó el Sistema de Pensiones con lo que a partir del 2020 se han beneficiado 101 mil 345 personas con pensiones justas.

México en un proceso de expansión y modernización de los derechos laborales

López agregó que, con la ratificación del humanismo en México con la elección de la primera mujer Presidenta, en materia laboral se ha vivido un proceso de expansión y modernización de los derechos laborales.

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Ante esto, destacó que con Segundo Piso de la Cuarta Transformación:

Al corte de marzo, 1.3 millones de personas conductoras o repartidoras cuentan con protección contra accidentes durante su jornada laboral; además, cerca de 200 mil trabajadores han superado el umbral de ingreso neto, lo que ha permitido considerarse como trabajadores formales y están totalmente protegidos con seguridad social completa.

Después de 100 años, a partir de este 1 de mayo, la jornada laboral se reduce de 48 a 40 horas semanales con lo que beneficiará a más de 14 millones personas que ahora tendrán más tiempo para la familia y el desarrollo personal.

Se expide el Certificado Laboral de Agroexportación con lo que garantiza seguridad social, condiciones dignas y salarios justos en el campo mexicano.

Se creó el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, un espacio con todos los servicios del Gobierno de México, para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras agrícolas y sus familias.

Se implementa un proyecto integral de bienestar que contempla: la construcción de 1.8 millones de viviendas para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos; el Sistema Universal de Salud para que cualquier persona pueda recibir atención médica sin importar su derechohabiencia y se fortalece la igualdad sustantiva para más y mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres.

El avance de los derechos laborales y humanos de los trabajadores

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, reconoció a nombre de los trabajadores, a la Presidenta de México y a la Cuarta Transformación por las acciones implementadas para la protección de los derechos laborales y humanos de los trabajadores.

La secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT Nacional), María de Jesús Rodríguez Vázquez, señaló que hoy las mujeres tienen mayor representación en el ámbito laboral, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por su disposición para escuchar las necesidades de las personas trabajadoras de México; además la respaldó en la defensa de la soberanía.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Napoleón Gómez Urrutia, destacó que este 1 de mayo recuerda que las y los trabajadores de México son quienes levantan el país, por ello, hizo un llamado a la unidad y al respaldo a las políticas de la mandataria y al proceso de transformación laboral que hoy se vive.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas señaló que la Presidenta siempre contará con el respaldo de las maestras y maestros de México gracias a que hoy el Estado actúa como garante de derechos.

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Acompañaron a la titular del Ejecutivo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos Hernández.

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