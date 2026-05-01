FGR afirma que no hay evidencia para detención de políticos solicitada por EU

Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta con evidencias suficientes que justifiquen la "urgencia" de la detención y extradición de diez políticos mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitada por Estados Unidos.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, detalló en rueda de prensa que “no hay referencia ni motivo ni fundamento ni evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”.

En este escenario, se informó que la fiscalía solicitará al Departamento de Justicia de Estados Unidos que envíe "las pruebas y documentos necesarios" por medio de la Cancillería para tomar una determinación sobre el caso.

"La FGR enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requirente todas las pruebas, argumentos, informes que sean necesarios por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la fiscalía esté con actitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional" , indicó el funcionario.

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MB

