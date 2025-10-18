La plataforma digital del Gobierno de México, Llave MX, se ha convertido en una herramienta esencial para que la ciudadanía realice trámites, acceda a servicios y participe en programas sociales de manera rápida y segura. Este sistema unifica la identidad digital de las personas usuarias y les permite realizar diversos procesos en línea sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

Sin embargo, uno de los inconvenientes más frecuentes es olvidar la contraseña de acceso, lo que puede impedir ingresar a la cuenta y continuar con los trámites digitales, así que para evitar contratiempos, el propio sistema ofrece un método sencillo y seguro para restablecer la clave. A continuación, te explicamos los pasos oficiales para hacerlo correctamente.

Si olvidaste tu contraseña de Llave MX, el proceso de recuperación es completamente digital y puede realizarse en pocos minutos.

Primero, debes ingresar al sitio oficial www.llave.gob.mx y seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”.

El sistema te pedirá ingresar el correo electrónico o el número de teléfono celular que registraste al crear tu cuenta.

Una vez completado este paso, recibirás un mensaje con un enlace o código para restablecer tu contraseña. Es importante revisar también la carpeta de correo no deseado o spam, por si el mensaje se almacena allí.

Después, al ingresar mediante el enlace recibido, deberás definir una nueva contraseña y se recomienda que esta tenga al menos ocho caracteres e incluya una combinación de letras mayúsculas, minúsculas y números para reforzar la seguridad de la cuenta.

Cuando hayas establecido la nueva clave, podrás iniciar sesión nuevamente con tu usuario y continuar utilizando todos los servicios disponibles.

Es importante mantener tus datos de contacto actualizados (correo, celular) porque facilita este tipo de recuperaciones. La herramienta de identidad digital es una pieza clave para acceder a trámites federales y programas sociales, por lo que asegurar el acceso es fundamental.

